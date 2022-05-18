陳浩民夫婦小龍蝦淨吮唔食極浪費　話仔女係混血兒再捱轟

陳浩民與老婆蔣麗莎（Lisa）近年主力發展內地市場，兩人更會夫妻檔上陣一起帶貨直播。而為了方便工作，他們一家六口於兩年前已由香港移居上海生活，足見他們很重視內地市場。可是近日他們兩夫婦在直播期間發表的言論就多次引起了爭議，甚至令人反感，遭到不少網民的抨擊。

陳浩民一家六口 。（微博圖片）

早前，陳浩民與Lisa開直播煮小龍蝦，Lisa竟然表示：「我們吃小龍蝦不吃頭、不吃尾、不吃黃，就吸中間的一點味道」，陳浩民就解釋說：「表示我們生活方式要的是質量，不是數量！我們感覺小龍蝦頭和尾挺髒的，但是又喜歡它的味道，所以我們一直都不吃，只聞味道」。兩人此番言論一出，即有不少網民都質疑他們太浪費食物，留言鬧爆他們說：「這種言論應該禁播」、「那買個調味料炒一下就好，還買小龍蝦幹嘛」、「你們是神仙嗎？只聞味道？」而對網民的指控，Lisa更忍不住與網民對罵，更諷刺有些人「食唔起」：「我們家水龍頭水放多了一點，你們都覺得浪費，真是瞎操心，我們一直都這麼生活，也沒出現什麼不好的情況。大家還是管好自己，少管別人家的閒事」。

兩人直播煮小龍蝦被指浪費食物。(網上截圖)

而日前陳浩民與Lisa就聯同仔女拍片，Lisa表示自己來自湖南長沙，陳浩民就說自己來自香港九龍，並叫仔女分別講出湖南話及廣東話爸爸媽媽嘅叫法，之後就話仔女是「香長混血兒」。雖然有不少網民覺得他們一家拍得溫馨又搞笑，可是亦有網民對於他們稱仔女是混血兒覺得不妥，紛紛留言表示：「香港和湖南不都是中國的，孩子怎麽會是混血？可能是我膚淺了」、「都是中國人，怎麽成混血了」、「混血兒，不是中國人？」及「香港也是中國的，那來混血兒」。

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