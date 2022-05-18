熊黛林續任醫美代言人　索爆身形全靠戒宵夜：肚餓睇人哋食嘢嘅片

熊黛林（Lynn）再度獲邀擔任醫學美容中心perFACE代言人，早前於影樓拍攝了一系列宣傳照，穿上多套以白色為主調的服裝，大騷婀娜索爆身形，究竟Lynn如何保持完美身段？她笑說：「以前有大Job都會做Gym、減肥，因為呢輪太忙喇，媽咪又返咗南京同埋屋企又少咗個工人，兩個女又好黐我，我所有嘢都鍾意落手落腳做，所以好忙。我連減肥做Gym練下腹肌都唔得，可能平時湊B嘅時候已經鍛鍊咗，當做運動，做番運動個人會健康啲、舒服啲。」

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原來Lynn也有一些瘦身小秘技，她笑說：「因為之前夜瞓，所以我有食宵夜嘅習慣，生完之後身體係有少少唔同嘅，例如以前夜晚食幾多都唔會肥，生完之後，食得太飽會胃酸倒流，又會肥啲，真係唔同，所以真係要戒，唔食宵夜，當肚餓嘅時候唔好自己食，要睇人哋食，睇人哋食嘢嘅片，見到好開心就等於食咗，好過癮！哈哈……」要內外兼顧，除了節食，心態上也重要，Lynn說：「如果成日諗啲唔開心嘅嘢，會好攰，夜晚又瞓唔着，瞓唔着皮膚會唔好，又有黑眼圈，對身體唔好，係惡性循環嚟嘅。其實個人諗開啲，會瞓得好啲，皮膚靚啲，精神又好啲，係唔同嘅。」

熊黛林索爆身形原來全靠戒宵夜。

曾經嘗試迷失的感覺，Lynn認為目前已找回真正的自己，她說：「之前因為BB細個，我都希望親自照顧佢哋，所以唔會有咁多時間去做自己嘢，要困喺屋企，包括夜晚出去食飯都唔會，冇乜私人生活，現階段囡囡開始返學，我開始有番自己私人空間，雖然返學只係得兩、三小時，我會趁呢段時間去做下Facial、做下機、做運動，買下自己嘅嘢，修身扮靚靚，做番自己做女嘅嘢，我都已經好享受，甚至乎趁呢啲時間出去做嘢，好開心！唔做嘢好似同社會脫咗節，之前兩、三年有少少冇自信，出番嚟工作，搵番啲自信！」

熊黛林非常緊張拍攝效果。

今年Lynn拍了多套電視劇，又接拍了多個廣告，要家庭事業兼顧，老公也十分支持，她說：「自從我返內地工作，返到嚟我老公問我係咪真係開心？做家庭主婦個人真係唔係咁開心，因為慣咗工作，之前出去做嘢，囡囡都會喊住話好掛住我，話唔想我出去做嘢，佢哋而家懂事，我會教佢哋每個人都要工作，呢個係一個人喺社會嘅價值嚟嘅，唔可以叫人養你一世，要同佢哋講道理，媽咪做緊好開心嘅工作。其實屋企點都係放喺第一位，自己盡量都想平衡，工作需要擺喺好前嘅，未遇到好大衝突，不過如果真係要太長時間離開屋企，就唔得。」