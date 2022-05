有「天下第一關」之稱的鄭紹康(Francis)由5月起便開始馬拉松式慶祝其生日月,連日來在社交平台分享眾星為他慶祝生日的情況,昨日(17/5)就輪到無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》的演員林淑敏、許家傑、趙希洛、王子涵以及黃嘉樂,他們與Francis吃日本菜兼切蛋糕慶祝,玩得相當盡興。Francis在IG上載多張合照並寫下:「非常開心的一晚,最愛愛回家!A night full of laughter, love this home very very much!(一個充滿歡笑的晚上,非常喜歡這個家!)」,網民表示從相片中的笑容已能感受到他們的喜悅。



《愛.回家之開心速遞》的演員林淑敏、許家傑、趙希洛、王子涵以及黃嘉樂,與Francis吃日本菜兼切蛋糕慶祝。(IG/ @numberonepr)

Francis今年的第一個生日蛋糕是由余德丞送上,隨後就有李施嬅、「七師傅」七仙羽、琦琦、何超瓊、「食腦三子」方紹聰、何廣沛及郭子豪,薛家燕等人輪流為他慶祝生日,每年的生日月都星光熠熠,認真犀利!