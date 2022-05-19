香港小姐2022｜重溫歷屆外景泳裝環節 人在外地玩得特別開心
撰文：黃梓恒
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無綫經理（非戲劇分部）何小慧日前表示今年的《2022香港小姐競選》有機會出外景拍攝，首選地點為日本，這是港姐因疫情停止外景兩年後重新啟動，相信一眾參賽者都覺得是一個福份。
其實出外景已經成為港姐選舉的常規環節，在1987年開始，由康泰旅行社開始贊助，所以每年港姐都便必有外景環節，出國影靚相。不過近年由於再沒有康泰贊助，去的地方主要集中在東南亞，比起前面會飛出亞洲的確是較低成本，在2018年，更加是去深圳和澳門，非常慳皮！但其實，有一年是沒有外景的，但當年並不是無錢，而且1998年是一個特別的年份，因為是香港赤鱲角機場的誕生，所以一眾候選佳麗便將外景地點改為機場。這個措施有一個很根的動機，便是幫新機場作宣傳。
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2019東京
2018深圳、澳門
2017台灣
2016 福岡
2015 東京
2014 沖繩
2013 法國巴黎、韓國首爾、俄羅斯莫斯科、中國北京、希臘雅典、台灣台北、泰國曼谷、中國潮州
2012 倫敦
2011 台灣
2010 印度
2009 北海道
2008 邁阿密、加勒比海遊輪
2007 北京、天津
2006 韓國
2005 布吉、馬爾代夫、斯里蘭卡
2004 肯雅
2003 布吉
2002 塞班
2001 漢城、大阪
2000 悉尼
1999 里斯本
1998 香港赤鱲角機場
1997 北京
1996 九州豪登堡、福岡
1995 南非迷城
1994 佛羅倫斯、米蘭
1993 大阪、北京、羅馬、雅典
1992 倫敦、尼斯康城、蒙地卡羅
1991 蘇黎世、流琛、英格堡
1990 加拿大
1989 黃金海岸、悉尼
1988 芭堤雅
1987 布吉