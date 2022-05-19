Alton青靚白淨曾令森美被誤會約女出街　自認細個與徐嬌撞樣

MIRROR成員Alton（王智德）因ViuTV節目《勁騎26》人氣急升，節目內容及主持風格被不少網民讚好，Alton前日（17日）出席由森美、小儀與Marco主持的電台節目《早霸王》中接受訪問，在節目中除了分享當時拍攝點滴，還有大放笑彈。

MIRROR成員Alton因ViuTV節目《勁騎26》人氣急升。（Facebook/@goodmorningking）

過程中森美突然提及到覺得Alton外貌似女仔，原因是森美曾經與Alton合照後遭到家人問：「你同邊個女仔出街？」令到森美當場呆滯：「我Dead咗一秒，『唔係，Alton嚟㗎！』，佢係女仔樣，面細細，白白哋，對眼又矇矇哋，嗰下係索㗎喎！」而小儀則非常擔心Alton的安危更說：「你坐近我哋呢邊多啲啦，唔好黐佢咁多，佢話你索呀！」

Alton細個嗰樣。（IG/@altonwongz）

Alton則笑言說：「開始有危險！其實我個人有種反差，平時言行舉止，我企圖Man Man哋，但係有時有禮貌起上嚟，啲人又會覺得咁斯文，成個女仔咁我頸以下，唔着衫嘅時候man man地喎，但睇番我頸以上，成個女仔咁嘅。」隨後Alton更自爆曾被指與周星馳電影《長江七號》的女主角徐嬌撞樣：「徐嬌出現嗰陣係細個，我都細個嘛嗰陣，嘩，咁似嘅？真係。」