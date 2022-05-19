七師傅節目飽受負評籲勿認真：睇完咁嬲發惡夢又何必呢

ViuTV現正播映綜藝節目《瘋火與膠七》，主持之一火火（李家燊）飽受負評壓力。七仙羽（七師傅）早前「挺胸而出」，於Facebook發文力撐好友。今日（19日）七師傅出席《ANNU HU 羅浮宮與歐洲藝博會珠寶預覽》開幕活動，她重申希望大家放過火火，又籲觀眾放鬆心情：「你成日都咁唔開心，咁多問題，返到屋企仲咁計較做乜呢？都11點啦係咪？洗白白、睇完電視咪瞓覺囉係咪？如果睇完電視仲咁嬲，發惡夢，又何必呢？」

七師傅話寧願帶「下世老公」張敬軒去MIRROR演唱會，都不帶「今世老公」Gerald去。（梁碧玲 攝）

問火火睇完七師傅帖文有否釋懷，七師傅再度發揮搞笑本色道：「佢永遠唔會舒服㗎！好難舒服㗎，成日都皺晒眉頭呀佢！我都冇再理佢啦，由得佢自生自滅、順其自然算啦！如果我成日發訊息俾佢，佢會更加唔開心㗎！」七師傅不看好收視：「因為啲人印象差咗啦嘛！」

七師傅近日又預言疫情仍會持續一段時間。她今再補充道：「通關都要年半，到唔使戴口罩至少2年。」

至於MIRROR 7月搞演唱會，七師傅保證會攞到兩張飛，更指會帶「下世老公」張敬軒去睇：「帶埋佢至少可以攞多兩張飛！」她又指經常發夢夢到與張敬軒「手拖手」，又夢見過姜濤、193（郭家駿）等人。