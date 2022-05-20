40歲沈卓盈榮升媽媽一年　激罕性感照曝光享受Me Time：已滿足

去年5月Jess沈卓盈為老公Calvin誕下囝囝Jayden，轉眼間已經一歲，日前舉行生日派對時與老公啜爆囝囝面豬非常肉緊。兒子日漸長大Jess亦終於多點私人時間，趁520浪漫日子分享噴血Deep V靚相，令網友非常震奮﹗

沈卓盈與美腿基本上畫上等號。（IG：@jessie_sum ）

自出道以來Jess修長美腿成為招牌，她亦毫不吝嗇分享美照，產後榮升媽媽則甚少再Po火辣身材相，取而代之的就是一家三口的幸福合照。近日Jess一連兩個帖文分享難得的私人時間，坐在戶外看雜誌寫意非常，身上衣著超高釵極Deep V相當噴血誘人，留言說：「忙裏偷閒，來個1小時的Me time 已滿足。」

沈卓盈呢輯相可謂產後最性感一擊。（IG：@jessie_sum ）

另外囝囝Jayden轉眼間已一歲，Jess與老公為他舉行生日派對，更搞笑咬Jayden隻腳，Jess憶起兒子第一次叫媽媽，令她相當感動：「時間可以過得慢啲嗎？真的很不捨得你大得那麼快，每天吻你100次也不夠，抱你也沒有以前那麼輕易了，你的小腳板已經變大腳板了，現在的你已經有自己的喜好，對周邊的事物充滿好奇，也喜歡周圍的探索。什麼疲勞和辛苦也通通忘記了，你性感的濕吻和可愛的笑聲，也將媽媽融化了，媽媽希望你健康﹑快樂﹑勇敢﹑堅強，第時做個頂天立地嘅男子漢（天啊我已經想得那麼遠了），謝謝你選擇了我們這個家，生日快樂爸媽的開心果，爸爸媽媽永遠愛你。」

沈卓盈囝囝一歲啦。（IG：@jessie_sum ）