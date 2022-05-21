Anson Lo突擊開《Chill Club》騷　官方平台MakeALive派免費飛

ViuTV早前舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎典禮發生播放事故，令部份歌手的演出受到影響。CHILL CLUB的製作團隊未有氣餒，以再接再厲，永不放棄的精神，於同一個舞台與歌手們一同「覆桌」，將於5月24日晚上8時15分，與Anson Lo（盧瀚霆）、許廷鏗、馮允謙、MC張天賦、陳蕾、Serrini和Dear Jane再聯手開騷《CHILL CLUB Keep Going》演唱會。今次大家一定抖擻精神，盡力做到最好，將最好的音樂獻給觀眾。而演唱會稍後亦會於6月11日晚，晚上9時30分於ViuTV播出。

nson Lo（盧瀚霆）、許廷鏗、馮允謙、MC張天賦、陳蕾、Serrini和Dear Jane再聯手開騷《CHILL CLUB Keep Going》演唱會。

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而全新網上串流直播平台MakeALive會誠邀各位觀眾免費試玩，免費觀賞《CHILL CLUB Keep Going》演唱會。觀眾可由即日（21/5）起立即下載MakeALive應用程式，一旦成功登記，即可以於應用程式內領取《CHILL CLUB Keep Going》演唱會免費門票。成功領取門票後，觀眾會見到確認頁面以及屬於自己的門票，同時間亦會收到電郵確認。該活動截止日期為5月24日中午12時。觀眾亦可以於開騷前48小時，進入直播測試頁面進行測試，確保屆時能夠順利收看直播。