夏雨暫居墨西哥做KOL拍攝特輯　大讚當地物價低海鮮超抵食

現年75歲的夏雨近年甚少拍劇或出席公開活動，直至上個月他突然現身墨西哥邊境城市蒂華納，並化身KOL介紹當地一間珍珠奶茶店，惹來外界猜測他已經移民到當地。其後夏雨特別拍攝了一段短片，交代近況：「咁我拍咗個小視頻呢，多謝大家咁關注，所以我而家決定留咗喺度，拍一個好詳細，介紹蒂華納嘅特輯，我逐樣逐樣介紹畀大家，希望大家大力關注我，多謝多謝！」



夏雨近日留在墨西哥蒂華納，拍攝一個介紹當地的特輯。（影片截圖）

為了同大家分享更多在墨西哥蒂華納的所見所聞，夏雨更正式進駐抖音，連日來上載了多條短片介紹當地的風土人情，除了帶大家參觀賣雜貨的跳蚤市場之外，他還去到海鮮市場，介紹各種海鮮，而他不但對當地環境非常熟悉，更與海鮮市場檔主相熟，他還大讚當地物價低，一大個石斑魚頭只需30美元（約235港元），一隻象拔蚌售價4美元（約31港元），藍鰭吞拿魚10美元（約78港元）/kg，果然非常抵食！

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蒂華納是墨西哥西北邊境城市，與美國聖地牙哥相鄰，兩地只有一牆之隔，夏雨亦有拍片介紹邊境牆，期間他更意外目睹有人從墨西哥穿過邊境到美國，直擊偷渡全過程！不過可能宣傳不足的原因，目前夏雨的粉絲數仍未過千，人氣不太理想。

直擊偷渡全過程！（影片截圖）