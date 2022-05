《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》補場今晚(21/5)來到第十晚,姜濤媽媽、蘇永康以及ERROR梁業(肥仔)亦是座上客之一。演唱會於晚上8時半正式開始,軒仔繼續以《Do What You Want》揭開序幕,一連唱出《騷靈情歌》、《為你鍾情》及《找對的人》等耳熟能詳的歌曲。

張敬軒The Next 20 Hins演唱會》補場今晚(21/5)來到第十晚請來姜濤做嘉賓。(鄺鈺瑩攝)

軒仔請來姜濤做嘉賓令全場High爆,他說在數年前的一個公開活動認識姜濤,當時的他非常怕醜,但認識後的每一次見面,姜濤都會問他音樂和唱歌相關的問題。

在軒仔的心目中,姜濤是一位沒有停止追求進步及充滿鬥志的年輕人。隨後二人合唱《斷點》,現場尖叫聲不斷,姜濤隨後送上最愛的漢堡包給軒仔,更親手餵薯條給對方,姜濤亦搞鬼地偷食一條,非常可愛。姜濤再唱出重新編舞的《Master Class》,全場氣氛推高到極點,可說是為7月紅館的MIRROR演唱會熱身。