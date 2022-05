於2007年播出的真人騷《Keeping Up With The Kardashians》令Kardashian家族爆紅,雖然已經圓滿結束,但於4月上架全新一輯節目《The Kardashians》依舊成為網民焦點。在最新一集中,Kim Kardashian竟然以全素顏亮相,真實面貌嚇窒不少觀眾。

Kim每次出席公開活動都會化行妝。(Getty Images)

節目講到Kim一早起床準備日常活動,她身穿一件羽絨白袍,以素顏亮相。片段播出後,有大批網民表示Kim化妝前後反差極大,肥腫難分,有明顯的黑眼圈,臉上亦有瑕疵,令網民感驚訝。雖然遭網民批評,但有部分人認為臉上有瑕疵實屬正常,更讚素顏上陣的Kim肌膚狀態尚算有光澤,比起很多40歲的女士狀態好得多。

Kim被網民狠批化妝前後反差極大。(節目畫面)

