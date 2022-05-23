李珊珊長期服藥情況曝光　親自覆網民稱「好甜」︰來得凌厲的鼓勵

現年44歲的李珊珊早前出po透露自己的近況，表示自己到醫院看報告，雖然仍要繼續服藥，但指數就「好靚仔」，醫生亦有讚。而她表示自己「吃了多年藥，每天重複做一件事，連鐵人也會喪志的。」日前，李珊珊在IG再出po回應報道。



李珊珊之前亦有在IG分享自己的故事，公開承認自己患上情緒病。（IG@13leesansan）

李珊珊表示得到關注是始料未及的，她寫道︰「過去七天。感謝各大網媒的報導，讓我收穫到始料未及，網民送上來的『加油』，未能逐一回應，然而全部接收。對我來說，也是來得『凌厲』的鼓勵，就像一塊巨型波板糖，好甜。各位同路人，生活仍然繼續，有時頓覺飛快，有時感覺漫長。從來謹記在心，只有眼前路，走好每一步，我們一起走。#愛我的人 #不支持的人 #生存從來不易 #我們都一起 #共同渡過 #好好活着」，態度非常正面！

+ 6

李珊珊在IG貼上「感謝」二字，再發文多謝大家的關心。（IG@13leesansan）

1996年港姐冠軍李珊珊自2005年開始減少幕前演出，2011年後更深居簡出，甚少公開露面。2019年，她曾拍片剖白，指自己過去曾患驚恐症。但幸好她身邊有一班好友支持，令她積極面對情緒病，逐漸重建生活。她近年亦為「精神健康基金會」擔任「傳晴大使」，主持YouTube節目，提醒大家關注精神健康。