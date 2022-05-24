MC張天賦NFT音樂會唱三首歌惹部分樂迷不滿：我會盡快開演唱會

MC張天賦、Dear Jane以及馮允謙（Jay）今日（23/5）現身Star Hall為明晚的《CHILL CLUB Keep Going》綵排，MC接受《香港01》訪問時表示有得開騷非常興奮：「係近期最多現場觀眾嘅一次，所以非常之期待。除咗唱自己歌，都會同Dear Jane、Jay Fung合唱Dear Jane嘅歌。」



MC張天賦、Dear Jane以及馮允謙現身Star Hall為明晚的《CHILL CLUB Keep Going》綵排。（陳順禎攝）

「賦二代」Lucy最近收到MC的人形紙牌十分開心，又為「他」搽Cream難掩興奮之情。MC說早在此帖文出現前已經Follow對方，並謎起雙眼大讚Lucy很可愛：「我好鍾意小朋友，佢亦都同我一樣，成日都冇乜偶像包袱，成日有黑圖出現。」他續指如果見到Lucy真人會很喜歡她，問到有什麼想跟Lucy說時，MC透露：「其實公司有傾緊同Lucy合作，我會留返當面同佢講。」

Lucy最近收到MC的人形紙牌十分開心，又為「他」搽Cream難掩興奮之情。（IG/ @lucy.is.good）

另外，MC將於6月11日夥拍洪嘉豪舉行NFT迷你音樂會，不過早前卻掀起小風波，有部份粉絲不滿MC只唱三首歌，他先感謝買飛入場的樂迷：「呢件事都係後尾先知，原來當時個Post冇寫清楚細節同詳情，後尾主辦單位都有改善返、處理返。大家息怒，我會盡快真係開返一個自己嘅演唱會。（幾時？）籌備緊，公司會宣布。」曾在訪問中透露今年會出8至9首歌的他指大概6月中便會推出新歌：「我今晚會去錄，但唔知幾時會出。」

MC將於6月11日夥拍洪嘉豪舉行NFT迷你音樂會，不過早前卻掀起小風波，有部份粉絲不滿MC只唱三首歌，他叫大家息怒，並會盡快開個人演唱會。（陳順禎攝）

繼「荃灣AK」阿威後，今日又多了「魚檔MC」，問到MC有否留意時，他驚訝表示未留意，更反問：「真係好似嘅？（佢青靚白淨，同你個Feel有啲似）多謝，死啦，佢會唔會搶咗我飯碗㗎？」非常搞笑！