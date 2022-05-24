KOL Jon Jon力撐Kk plus無錯　爆粗大鬧網民「onx」係愚民

前日（22日）在旺角朗豪坊的kkplus店內發生了一宗意外，一名幼童挨跌一個價值5萬2千多元及1.8米高的「天線得得b」公仔，結果該幼童父母即場向店家賠償了3萬多元的事件，此事昨日於網上曝光後隨即成為了網民熱話，並一直發酵。今日（24日）凌晨近1時店家kkplus在社交平台上指為免有人散播謠言，誤導視聽，發出澄清聲明，指事件發生後，處理方法是由事主家長主動提出，已經即時處理並在雙方同意下徹底解決，只收取了公仔的「成本價」3萬多元賠償。然而在今早卻突然刪post了。

該隻天線得得B「Laa Laa」放置於店舖中央。（網上圖片）

YouTuber兼KOL Jon Jon亦有為今次事件於IG story發表他的睇法，力撐Kk plus 之餘更大鬧網民「onx」！ Jon Jon post出網民的留言，並表示：「呢啲comment係onx架！」他讀出部分留言：「如果真係咁矜貴同埋咁容易整爛，點解唔係圍住佢或者作出任何設施，而係放喺中間，隨時會發生意外」、「咁大舊嘢放路中心，擺明搵老闆」Jon Jon對此大鬧說：「呢啲人返屋企瞓啦，呢啲思維即係女人著性感啲就要俾人非禮，呢啲人係愚民嚟架，facebook充斥住呢啲愚民，都onx嘅」並寫道：「咁都可以屈返轉頭？你去瓷器鋪行時，你唔咁講？」

KOL Jon Jon。(Jon Jon IG)

他又post出肇事父母的fb post指「如果你間鋪都有幾萬元的嘢，比人推冧咗，整爛咗，你會唔會要求對方賠？如果會，就收嗲啦。你係『受害人』就大叫冤枉，個仔又係你生嘅，隻公仔都唔係day 1出現喺嗰度，唔好成日咁低智啦。」Jon Jon又指香港網民同內地網民無分別：「咁都黑店？整爛嘢要賠，好合理吧，你話三萬蚊，太多？呃錢？證明呢啲人個世界觀仲係好細，真係以為玩具仲係＄5、＄10一件？無法判斷是非 枉為人」最後他寫道：「唔係因為我同kk plus熟所以咁忟憎，係好x多愚民，人芸亦芸，無批判力，你班大人究竟想建構怎樣的世界給你班尊貴的孩子」有不少網民睇完都好嬲，仲表示要unfollow Jon Jon，「對你好失望，已unfol」「明明雙方都有錯」「唔啱聽就屈人小粉紅」「器鋪會唔會幾十萬放係路中心冇圍欄冇保護裝置任人掂呀？博物館展品都有夾層玻璃箱封住啦」。

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天線得得B Laa Laa 損毀過程：