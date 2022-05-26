魯振順與女友黃昏戀突被爆分手　激動澄清︰大吉利是過佢咩烏鴉口

現年65歲的魯振順於2020年重遇逾40年前曾一同參加歌星選拔賽而認識的女同學Julie，Julie比他小6歲，女方因看到他的訪問而主動聯絡，二人展開了「黃昏戀」，而他們亦原本計劃於今年搞婚禮結婚，魯振順上年接受訪問時更透露準備去驗精，為生育下一代作準備，願婚後上天能賜予他們一個孩子。不過，《香港01》收到讀者爆料，指二人感情有變，更「實牙實齒」肯定他們已分手，這名讀者更直指Julie是有心部署向魯振順埋身，利用男方的名氣。



魯振順自從與女友Julie拍拖之後常常公開放閃，非常恩愛。（資料圖片）

讀者陳先生（化名）向《香港01》爆料，他直指魯振順與Julie已於過年前分手，陳先生說︰「分咗手幾個月，性格不合，女方太炫耀。（佢哋唔係一直好恩愛咩？）都係扮出嚟。佢好多嘢係扮出嚟，都唔係真心為魯振順。」他更指控Julie「係睇晒魯振順所有資料先去搵魯振順。」他續說︰「佢哋好耐冇見㗎嘛，原來所有嘢係有心有部署去睇晒魯振順嘅所有嘢，先至知道佢咁錫佢阿媽，用呢個弱點嚟搵魯振順，佢純粹係為咗佢嘅生意去做呢樣嘢。（Julie係做保險嘅係咪？）嗯……佢借魯振順嘅名氣，好有機心嘅一個女人。」

魯振順與女友Julie去年於無綫節目《日日媽媽聲》做嘉賓。（影片截圖）

被問到魯振順是如何發現Julie有異樣，這位讀者就說︰「一路觀察佢，你可以問魯振順，直接問佢都冇問題。佢好傷心囉，而家都成日自己一個喺屋企。因為佢而家好慘，又驚人哋話佢唔好，所以佢都唔夠膽喺出面講。我係佢朋友，不過睇唔過眼啫。」他續說︰「初頭以為佢真係好幫振順，幫幫吓順順，但我哋啲朋友睇睇吓唔對路。（例如有冇話呃錢？）感情啦最主要，最傷心係感情，錢銀呢啲我就唔係咁清楚佢哋啦，感情就一定係呃咗啦！」而陳先生指出是由女方向魯振順提分手的，「同順順講咗幾次，順順就好傷心」。

Julie在Facebook開直播。（Facebook圖片）

這位陳先生表示，例如有一次魯振順和Julie要上電視台合唱，最後卻出現磨擦，「佢哋喺電視台唱歌唱到走晒音，之前順順已經教佢點唱歌，你知順順唱歌好好聽嘛，已經教晒佢點樣唱歌，佢係都要用佢自己嘅方法，佢哋喺電視台合唱，唱到走晒音，又唔聽順順意見，咩都要自己嚟。」他又指Julie「出咗事之後又唔認」，陳先生明言二人之間還有其他性格上不合的事，最後分手收場。他覺得Julie利用魯振順的名氣，在Facebook上做直播節目「女神周記」，對外又指自己仍跟魯振順在一起，但實際是「分咗手，肯定！」而他表示魯振順因為感情事而影響工作，更有失眠的問題。

魯振順與Julie譜出「黃昏戀」，非常幸福。（資料圖片）

魯振順激動否認與Julie分手的傳聞。（資料圖片）

《香港01》記者向魯振順求證事件，他就激動澄清沒有此事，他說︰「冇啊！不嬲都喺度啊！冇啊！大吉利是過佢咩！烏鴉口！而家啲人咁㗎講嘢！有冇搞錯啊佢！」他再表示︰「冇呢件事，（仲係好恩愛？）已經變咗屋企人咁囉！都變咗屋企人啦，仲有咩恩愛唔恩愛啫，都係愛㗎啦！」他又說︰「陣間約咗Julie食飯！」他之後笑言︰「邊個咁多口，係咪佢鍾意我㗎？」

原本魯振順與Julie在今年結婚，但他就透露因為疫情關係而延期，他說︰「好在我冇落訂咋，擺喜酒嗰間酒店變咗防（檢）疫酒店，唔係真係唔見咗好多錢啊，而家錢搵錢好艱難㗎！」

魯振順表示與Julie去食順德菜，之後的確有相為證。（網上圖片）

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日日媽媽聲︱魯振順遇黃昏戀 籌備新居「多嘢做」：我要搵番初戀

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