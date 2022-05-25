無綫「御用醫生」郭田葰離巢TVB工作大增　預告必做回醫生老本行

有無綫「御用醫生」之稱的郭田葰（Marcus），於本月初 (1/5) 凌晨於IG宣布離巢無綫，寫道：「今日我係100%自由人 因為我已經約滿工作了13年的TVB 感謝每一位曾經給予提點和機會的前輩們 以及一眾工作伙伴(you know who you are 😉) 」雙方結束13年賓主關係。回復100%自由身的Marcus可以自己決定接Job的事宜。前晚（23日）他出席電影活動時，就透露自己現時無約一身輕，而且已有不少代言及司儀的工作接洽。

Marcus日前出席電影活動。(郭田葰ig)

他表示由於自己7年前已經是半自由身，與TVB是part time合約形式，現在和以前做的工作也差不多，故發展上跟之前分別不大。他又謂將來一定會做回醫生的老本行，可能第時年紀再大些就會返澳洲行醫，或者是開設自己的診所。他坦言做娛樂圈要趁後生做，但做醫生卻可以年紀大才去做，人家反而會覺得年長成熟更有說服力。

Marcus早前在《星空下的仁醫》又演醫生。（電視截圖）

現年40歲的Marcus在墨爾本蒙納士大學醫科畢業，24歲時正式成為醫生，後來選擇成為一名急診科醫生，曾在墨爾本的博士山醫院及馬龍達醫院工作。不過他亦熱愛唱歌和演藝工作。Marcus當年回港探父母時，因抱住玩玩的心態而報名參加2009年的香港先生選舉，當年參選香港先生時，因為外表有點似陳慧琳的弟弟陳司翰，所以他一直被稱呼為「翻版陳司翰」，雖然Marcus只獲得「現場最具人氣香港先生」獎項，但他對演藝行業開始產生興趣，加上70歲的父母希望他留港一起生活，令他最後決心放棄澳洲的高薪厚職，加入香港娛樂圈。

Marcus入行成為TVB藝人，有「御用醫生」之稱，事關可能受他入行前的職業影響，所以他大多演醫生的角色，代表作有《On Call 36小時》飾演的湯漢邦和《巴不得媽媽》的程琛等，亦有主持明珠台的節目《港生活·港享受》。Marcus入行12年，由大夫、民初劇醫生、到牙醫、手術科、婦科、急症室醫生，連同電影，至今演過至少47次醫生角色，「TVB御用醫生」的稱號絕非浪得虛名。他之前在《白色強人》中更成為劇集幕後醫生指導，為劇組提供專業意見。有不少女藝人甚至當Marcus是家庭醫生向他咨詢醫學建議。

由醫生轉變為一名藝人，放棄高薪厚職和醫生的光環，Marcus慶幸當時收入尚算不俗，不需家人經濟上幫忙。他最高峰時一年拍4套劑，又有主持《港生活‧港享受》及《娛樂新聞台》，頭3年都爆騷，一年甚至有「百幾、二百個騷」，雖然收入相比醫生仍差一大截，但算是養得起自己。

點擊下圖重溫Marcus做過的醫生角色和其他照片︰