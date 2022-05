無綫「御用醫生」郭田葰離巢TVB工作大增　預告必做回醫生老本行

有無綫「御用醫生」之稱的郭田葰(Marcus),於本月初 (1/5) 凌晨於IG宣布離巢無綫,寫道:「今日我係100%自由人 因為我已經約滿工作了13年的TVB 感謝每一位曾經給予提點和機會的前輩們 以及一眾工作伙伴(you know who you are 😉) 」雙方結束13年賓主關係。回復100%自由身的Marcus可以自己決定接Job的事宜。前晚(23日)他出席電影活動時,就透露自己現時無約一身輕,而且已有不少代言及司儀的工作接洽。

Marcus日前出席電影活動。(郭田葰ig)

他表示由於自己7年前已經是半自由身,與TVB是part time合約形式,現在和以前做的工作也差不多,故發展上跟之前分別不大。他又謂將來一定會做回醫生的老本行,可能第時年紀再大些就會返澳洲行醫,或者是開設自己的診所。他坦言做娛樂圈要趁後生做,但做醫生卻可以年紀大才去做,人家反而會覺得年長成熟更有說服力。

Marcus早前在《星空下的仁醫》又演醫生。(電視截圖)

現年40歲的Marcus在墨爾本蒙納士大學醫科畢業,24歲時正式成為醫生,後來選擇成為一名急診科醫生,曾在墨爾本的博士山醫院及馬龍達醫院工作。不過他亦熱愛唱歌和演藝工作。Marcus當年回港探父母時,因抱住玩玩的心態而報名參加2009年的香港先生選舉,當年參選香港先生時,因為外表有點似陳慧琳的弟弟陳司翰,所以他一直被稱呼為「翻版陳司翰」,雖然Marcus只獲得「現場最具人氣香港先生」獎項,但他對演藝行業開始產生興趣,加上70歲的父母希望他留港一起生活,令他最後決心放棄澳洲的高薪厚職,加入香港娛樂圈。

Marcus入行成為TVB藝人,有「御用醫生」之稱,事關可能受他入行前的職業影響,所以他大多演醫生的角色,代表作有《On Call 36小時》飾演的湯漢邦和《巴不得媽媽》的程琛等,亦有主持明珠台的節目《港生活·港享受》。Marcus入行12年,由大夫、民初劇醫生、到牙醫、手術科、婦科、急症室醫生,連同電影,至今演過至少47次醫生角色,「TVB御用醫生」的稱號絕非浪得虛名。他之前在《白色強人》中更成為劇集幕後醫生指導,為劇組提供專業意見。有不少女藝人甚至當Marcus是家庭醫生向他咨詢醫學建議。

由醫生轉變為一名藝人,放棄高薪厚職和醫生的光環,Marcus慶幸當時收入尚算不俗,不需家人經濟上幫忙。他最高峰時一年拍4套劑,又有主持《港生活‧港享受》及《娛樂新聞台》,頭3年都爆騷,一年甚至有「百幾、二百個騷」,雖然收入相比醫生仍差一大截,但算是養得起自己。

