梁凱寧玩你問我答盡顯貼地一面　網民封麻甩女神：此女只應天上有

現年29歲的梁凱寧（Maggie）曾經在無綫（TVB）任職新聞主播及記者，因為外貌甜美而受到觀眾留意。離開TVB後的Maggie經常活躍於社交網站與網民互動，曾經因為上載自己身穿火紅色比堅尼潛水的畫面，曬出姣好身材而受到網民的關注。

現年29歲的前無綫新聞小花梁凱寧憑着甜美樣子深受網民愛戴。（IG/ @maggieleung0722）

Maggie昨日（24/5）再次與網民一起玩「你問我答」，不少網民紛紛大讚Maggie靚女、身材好，除此之外更有網民問Maggie是否經常購買名牌，而Maggie就分享：「銀包都有牌子嘅，係冇手袋啫，不過個銀包都用咗7、8年。」隨後她又指自己好少買新衣服：「我好少買新衫新袋。我個背囊用咗8、9年，Tee成日都着好鍾意嗰件，有frd（朋友）笑過話變咗荷葉領，不過我真係對打扮冇乜要求，我平時出街嘅打扮絕對唔會俾大家見到，因為我驚俾人認得我個頹Look，IG永遠要美美的（好多IG相嘅衫都係問嫂嫂借的」。

（IG/ @maggieleung0722）

不少網民大讚Maggie打破自己對於主播的形象，指出她非常貼地，明明是女神卻帶點麻甩氣質，更有網民指出：「此女只應天上有，人間哪得幾會見」，真的是非常高的評價！不過這些貼地的言論令Maggie感到相當疑惑，更表示：「你哋係咪對主播有咩誤會？」

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