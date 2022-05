岑杏賢(Jennifer)於去年11月底與拍拖不足一年、從事金融行業的老公張嘉俊(Kelvin)閃婚,兩人當日在親友見證下低調簽字註冊。Jennifer於去年9月誕下仔仔,組成了三口之家,生活幸福愉快。雖然疫情仍未結束,但她近日就與老公出埠旅行度蜜月。

今日她於IG分享二人的恩愛合照並留言表示:「Our first honeymoon trip together ❤️and the feeling is surreal! Thank you for making this dream come true with you ✈️👩‍❤️‍💋‍👨💫」對於今次與老公一起蜜月旅行感到好夢幻,又多謝對方令她夢想成真。相中未見兩人的仔仔,估計是留在香港給家人照顧。而Jennifer就愈來愈靚,神采奕奕,一臉甜蜜幸福,樂做少奶奶主力照顧家庭的她全沒半點師奶味。

