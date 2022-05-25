鍾培生遊日本花100萬買黃金刀柄贈媽媽　即付現金︰唔係價錢問題

早前富三代鍾培生飛日本，他不時更新自己在日本的最新情況。日前，他上載最新YouTube片，直擊他為媽媽揀選生日禮物的情況，事關5月24日是鍾媽媽的60歲生日。最後他豪花100萬日圓（約港幣62000元）買到一把江戶時代的文物刀柄，原來背後好有心思，他更對店員說︰「我媽媽收到呢份禮物會好開心！」



鍾培生飛日本旅行。（IG@khdcheung）

鍾培生好有媽媽心，在日本也為媽媽揀生日禮物。（YouTube影片截圖@鍾培生Derek Cheung）

鍾培生表示買禮物給他的媽媽好難，因為她既不喜歡名牌手袋，又不會收花。本來他想買盔甲給媽媽放在家做擺設，想她打麻雀必贏，「邪一邪對手」。但之後他意外發現一把被稱為「小柄」、黃金打造的刀柄，它原本是武士刀上的小刀的刀柄，現在只保留刀柄的部分。這刀柄是江戶時代中期打造兼是只此一把的，上面刻有神奈川縣著名的江之島，江之島上面有古老的一間神社，供奉象徵口才、音樂與財富的女神，總之這小刀柄據他所說可帶來好運，有守財、搵錢等意思。鍾培生希望媽媽可以打麻雀長勝。

鍾培生就係買咗呢把刀柄喇！（YouTube影片截圖@鍾培生Derek Cheung）

鍾培生表示︰「好開心，估唔到有意外收穫！」不過他雖然富貴，但都好精打細算，問店員如果付現金，會否有折，最後店員給他10萬日圓的優惠。不過鍾培生身上不夠現金，立即去ATM撳錢，他說︰「一開始佢俾我睇啲5、6萬円嘅，我心諗唔係價錢問題，媽媽60歲大壽要有啲誠意，要隆重啲，呢個我諗住係買畀阿媽幫佢催財，催財你都唔肯用錢去使落去，又點會有財返嚟呢？」鍾培生亦有向店員查詢，送這把刀柄給家人可不可以，店員指沒有問題，原來日本人是會送刀給家人、朋友等，如果家庭裏有小朋友出生，都會給刀給別人，祝福小朋友日後有厲害成就，似是武士氣概的心態。

鍾培生畀現金即場數錢！（YouTube影片截圖@鍾培生Derek Cheung）

鍾培生笑言︰「刀柄用嚟兇一兇麻雀腳都OK。」他又對店員說︰「我媽媽收到呢份禮物會好開心。」他之後更「土豪式」即場數錢，即使影片剪了快進都數足一分鐘。其實鍾培生都是孝順仔一名，他直言︰「好感恩，竟然畀我搵到份禮物，阿媽鍾意嘅嘢真係好難揀！」

鍾培生好孝順。（IG@khdcheung）

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