兩年來一直傳苟芸慧發生婚變　突然發文表示心情差及有人消失了

香港藝人苟芸慧（Christine）來自台灣，曾在2008年參選多倫多華裔小姐和2009年國際中華小姐奪得冠軍，後加入無綫電視（TVB）旗下當藝員，直至2016年完約離開TVB。

2014年12月1日，苟芸慧上传微博。苟芸慧自拍照。 图片来源：新浪微博@苟芸慧ChristineKuo

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於2017年Christine的男友陸漢洋向她求婚，陸漢洋更送上家傳鑽戒予Christine，二人恩愛非常。於2018年二人在加拿大註冊結婚並在香港補擺喜酒，二人揚言婚後想過二人世界，暫不考慮生小朋友。

苟芸慧與陸漢洋 (ig@joyfulck)

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近年一直有傳Christine與陸漢洋發生婚變，更傳出二人已經離婚，Christine與陸漢洋的社交平台最近兩年均沒有發佈二人的合照，令謠言更加真實。昨日（25日）Christine在社交平台上載了一條短片並留言：「因為疫情，好耐沒有影相，竟然有啲唔習慣。好彩有同事朋友幫手，話時話，近幾個月，心情是複雜的，一些你以為一直會在的人和事突然像泡沫一樣消失了。朋友們約起來吧！很掛念你們！」Christine的一句有些人會突然消失，是否在隱喻有些重要的人已經從Christine身邊消失而令Christine心情失落起來？

Christine是否在隱喻有些重要的人已消失？(fb@苟芸慧 Christine Kuo Page )

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