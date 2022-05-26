23歲大女蘇君蕎日本學成歸來　蘇志威唔泵水開甜品舖：佢而家打工

「蘇老闆」蘇志威、郭羨妮、劉心悠、栢天男和潘燦良等今日（26/5）在九龍灣出席ViuTV原創劇《冥冥之中》記者會。提到劇集人物眾多，情節複雜，更牽涉不同維度，非常燒腦，時隔17年再拍劇的蘇志威接受《香港01》訪問時說：「開頭睇劇本真係幾複雜，一時咁另一時又咁，但消化晒之後就覺得好睇、好玩。」他更呼籲觀眾要睇足晒30集：「如果唔係真係會搞亂咗人物關係，因為唔同維度係唔同角色！」談到他被拍檔袁綺雯爆「叔叔身手好」，他在劇中有大量動作場面：「我真係有落場打，咁當然兩樓跳落嚟嗰啲梗係交畀替身，十年前就話得啫。」他又自爆拍攝期間與老婆劉小慧分房瞓：「我自己去卡啦OK房瞓，因為夜晚我睇劇本、對空氣做戲，唔想阻住佢瞓覺。」

講到23歲大女蘇君蕎（Yumi）最近完成4年的甜品課程，從日本學成歸來，問出名身家豐厚的「蘇老闆」有否考慮幫囡囡打本做生意，他說：「暫時冇呢個打算，佢而家喺一間米芝蓮餐廳度做甜品，打工嘅，等佢學多啲嘢先。（冇叫你幫手？）佢叫我唔好呀。（有冇成日試佢手勢？）唔敢呀，要減肥！（為大Project減肥？）係！（演唱會？）嗱！我冇講呀！」

蘇志威23歲大女蘇君蕎（左一）日前終於從日本學成歸來。（Instagram/@winnieswlau）

50歲劉小慧曬過億飛鵝山豪宅 與蘇志威單養寵物至少月花3萬