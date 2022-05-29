《墜落》專訪︱陳柏宇不追求MV點擊：我控制能力以內係點唱首歌

陳柏宇（Jason）首度夥拍本地獨立音樂Rapper Novel Fergus推出新歌《墜落》，結合Rock與Hip Hop元素鼓勵樂迷放膽迎接生活上的突變。二人接受《香港01》專訪時大談創作理念以及首次合作的感受，今次新歌Rap的部份就交由Novel Fergus負責，問到Jason會否在將來的作品嘗試自己Rap時，他斬釘截鐵表示不會：「我本身能力唔係喺Rap方面，即係你會唔會做做下Account（會計）走去做畫畫？如果你唔識畫畫」，相信樂迷都初步明白陳伯的意思，不過就讓他慢慢同大家解釋箇中原因。



陳柏宇首度夥拍本地獨立音樂Rapper Novel Fergus推出新歌《墜落》，結合Rock與Hip Hop元素鼓勵樂迷放膽迎接生活上的突變。（梁碧玲攝）

Jason無意親自Rap 不想將「誠意」變成賣點

對Jason來說，《墜落》是形容面對災難時的過程：「目的係度過佢，或者喺呢件事裏面生存，某程度上對我嚟講，心情同心態上係中立。」今次找來Novel Fergus合作，Jason說原因很簡單，就是對方Rap得好聽：「（Demo）曲風同自己想表達嘅題材，音樂可以掛鉤到個情感，所以就用呢首歌。而呢首歌就係有Rap嘅部份，喺搵人Rap嘅過程入面，就聽唔同嘅Rapper，最後就揀咗Fergus，因為佢Rap得好。」

今次Rap的部份就交由Novel Fergus負責，在將來的作品上，會親身上陣自己Rap嗎？Jason斬釘截鐵說不會，他解釋Rap不是自己的專業，亦不想將這份「誠意」變成賣點：「我支持畀有呢方面專業嘅人去做，所以短時間內我都唔會自己Rap。如果要Rap，我都唔希望係任何一首派台歌，因為做訪問實係問『第一次自己Rap有咩感受』，我唔想佢成為一個焦點，唔想一個歌手做一啲本身唔屬於佢做嘅嘢，純粹係嘗試，而將嗰樣嘢變成賣點，或者當一個誠意咁賣出去。」他續指作為一位歌手，應該以自己的專業行先，誠意相對上只佔微小的部份：「賣緊嘅要係專業水平嘅嘢」。

Jason無意親自Rap，全因不想將「誠意」變成賣點。（梁碧玲攝）

如果有超能力 Jason希望幫人承受情感上的痛

《墜落》將收錄在Jason即將推出的專輯中，他透露新碟概念與《Fight For》演唱會同一方向：「《Fight For》演唱會由頭到尾都係一個過程，用年份去代表經歷、發生嘅事情、心態上嘅轉變。演唱會30首歌，專輯就6首歌，將30首歌濃縮，但係用新嘅音樂。」

《墜落》以及早前推出的《有我》，Jason說這些作品都是以自己感覺出發，《有我》則是個人浪漫卻非現實的想法：「如果我有一個超能力，想係用嚟幫人承受Emotional pain（情感上的痛），喺人哋唔知情嘅情況下。我可能有個黑洞承受呢啲嘢，但唔係我吸咗唔痛，係我要經歷個痛，somehow一定要有人經歷呢個痛，咁我頂咁解。」問到為何會想有這種超能力，Jason秒速回應：「因為我勁，承受Emotional pain呢方面係勁。因為我知一定要痛，比大部份人都理性，能夠了解事情要發生，發生咗要點樣去面對，要承受嘅嘢就係要承受。」

《墜落》將收錄在Jason即將推出的專輯中，他透露新碟概念與《Fight For》演唱會同一方向。（梁碧玲攝）

從不擔心MV觀看次數 「我控制能力以內嘅事係點唱首歌」

近年的香港樂壇，MV觀看次數好像已經成為樂迷追捧的指標之一，Jason坦言完全沒有這方面的壓力和擔心：「如果你驚咪咩都講唔到，你驚冇人聽你講嘢就唔講，唔講就永遠冇人聽你講嘢。我控制能力以內嘅事係我點唱首歌，頂多去到點表達個題材，但如果我要顧及MV點撃數量，我咪做人哋想我做嘅嘢。如果想做人哋想我做嘅嘢，我使乜做自己啫，我做人哋已經得啦。」

至於首次與Jason合作的Novel Fergus直言感覺良好，與主流歌手合作亦可以令自己及其作品讓更多人認識：「見識下人哋做嘢係點，流程、程序，當中交流嘅專業層面上或者音樂上嘅嘢。因為今次係featuring，我會嘗試去諗喺首歌度，我嗰段係附和令件事好輕，而唔係我要重點要搞啲咩。」他更透露將於9月出碟：「講最原本嘅香港，有講到黑社會、傳統嘢，或者種族嘅問題…或者細個嘅嘢就寫晒入去。」

Makeup : yu / jessica chan team

Hair : TheAttic@AlexSo & Aki

Wardrobe : CLOT, HALHAM

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