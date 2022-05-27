COLLAR紅館表演綵排獲張敬軒指導　「佢係一個好值得學習嘅前輩」

ViuTV真人騷《我哋係COLLAR》將於下星期一晚（30/5）播出，而節目主角COLLAR今日（27/5）現身九龍灣出席記者會宣傳。COLLAR在接受《香港01》訪問時，便透露八位成員在節目中真情流露，向隊友訴說了不少心事及秘密，被問到參與節目之後大家的感情是否有變得更加親密時，隊長Gao（沈貞巧）就回應：「我哋真係有變好到，雖然我哋平時做嘢日日都要對住，但係好少喺工作以外嘅時候一齊交流，變咗一啲好簡單嘅Topic，都會增加咗我哋對對方嘅了解。」

《我哋係COLLAR》將於下星期一晚（30/5）播出。（葉志明攝）

被問到節目中會否如師兄MIRROR及ERROR一樣要挑戰食蟲等刺激事，而成員芯駖（李芯駖）表示：「都有好多嘅，我自己覺得有好多體力勞動嘅環節。」被問到是否擔心這類型的節目會毀形象時，成員們當場大笑更異口同聲表示：「驚啊！」而Day（許軼）表示：「因為辛苦吖嘛，個樣就會好猙獰，然後啲妝又會甩晒，真係有啲擔心自己個樣，都有偶像包袱。」

說起偶像包袱，早前Ivy（蘇雅琳）謝師宴的照片在網絡瘋傳，有網民指出當時一頭粉髮的Ivy，外貌與現在相距很大，而Ivy就大方回應，表示不會因網民見到以前的外貌而不高興：「其實我一直都擺咗喺IG畀人睇，所以真係冇所謂。因為嗰陣係畢業之後想做一件自己唔敢做嘅事，所以就染咗粉紅色頭髮，一生人做一次都真係幾興奮。」

Day有偶像包袱。（葉志明攝）

COLLAR昨日（26/5）以嘉賓身份出席張敬軒演唱會，首次踏足紅館舞台表演的她們透露當時心情非常緊張，芯駖表示：「收到邀請嘅時候非常感動，因為喺紅館表演係大家夢寐以求嘅事，感受嗰個360度嘅氣氛真係完全唔同，原來真係會好感動。」隨後COLLAR紛紛讚張敬軒非常愛惜後輩：「因為我哋綵排嘅時候佢一路都係隔籬畀意見我哋，畀咗好多鼓勵我哋，真係一個好值得學習嘅前輩。」

COLLAR昨日在紅館上的表演受到不少網民關注（葉志明攝）

COLLAR昨日在紅館上的表演受到不少網民關注，其中Ivy（蘇雅琳）在表演的感情中由唱歌變成大嗌歌詞，令部分網民批評唱功水平未達標，而成員紛紛為Ivy解畫：「真係太耐冇見觀眾啦，嗰陣真係好興奮。」而Ivy就回應：「我哋仲有好多進步空間，多謝軒仔畀呢一個機會我哋嘗試踏上呢個舞台。」

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