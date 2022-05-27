地獄廚神是我媽｜Hailey、Phoebus頂惡臭　試食「酸醙臘味飯」

ViuTV推出全新節目《煤氣160 週年呈獻 地獄廚神是我媽》，將於下星期一晚上10時30分首播。節目由陳俞希(Hailey)、鄭伊琪(浩南)、右雨及P1X3L主持，將邀請不同家庭的母親大人展示她們獨有的地獄料理。節目還會提供機會給她們的家庭成員大控訴，一齊了解媽媽超乎想像的可愛一面。另外為了全家下半生幸福，劇組更會安排媽媽們去接受廚藝特訓，為她們安排驚喜活動。而一經取錄，參賽者更會得到港幣五千元獎金！

節目由陳俞希(Hailey)、鄭伊琪(浩南)、右雨及P1X3L主持。（資料照片）

節目首兩集的主角是來自何家的Peggy媽媽，她除了入廚經驗少，學過的菜式十分罕有，其金魚記憶力也相當令人驚訝。女兒Yummy和兒子Sunny更直指母親很少檢查食材有否過期，常常即興找存放很久的食材直接下廚，因此出現惡臭至極的「酸醙臘味飯」。此暗黑料理更震撼一眾主持。為了拯救兒女的幸福，Peggy媽媽毅然進行廚藝特訓，祈求再次用美食俘虜兒女的心。

Peggy媽媽常常即興找存放很久的食材直接下廚。（資料照片）

名廚何美寶決定為Peggy媽媽進行廚藝特訓，首先是改良她的「酸醙臘味飯」以及失敗的「芝士炒飯」。此外，Peggy媽媽更會越級挑戰難度5星的威靈頓牛柳，希望可以擺脫「地獄廚神媽媽」之名。女兒Yummy和兒子Sunny知道媽媽用心學好廚藝，特意安排一個等同求婚級別的神秘大驚喜，令向來Man爆的Peggy媽媽流下熱淚。

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