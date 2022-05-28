下流上車族｜63歲林敏驄獻出拍劇處男作　頂替姜皓文做男一

原定由鮑起靜，姜皓文、江美儀三位亞視之友合演的TVB新劇《下流上車族》可謂波折重重，原定三月開拍拖延至今，蘇皓兒又突然被撤換，由前港姐季軍郭柏妍頂上。最新消息是連男主角姜皓文都辭演，頂上的竟是從未拍過電視劇的林敏驄出任男一﹗

原定由鮑起靜，姜皓文、江美儀三位亞視之友合演的TVB新劇《下流上車族》，演員已大換血。（網上圖片）

《下流上車族》劇集初定15集，戲中扮演地產經紀的男主角（原定姜皓文）被未婚妻被騙去上車盤，令他立志再儲錢置業，經熟客介紹其女兒擔任助手，男主角更會游說對方假結婚抽居屋，因慳租金及迫遷等問題而變成「真同居」，暫定明年年初播出。姜皓文開工一日後，因時間撞正電影檔期而臨時辭演，總經理曾志偉立即出手，找到多年好友但從未拍過電視劇的林敏驄頂上，令人相當意外。

郭栢妍頂上蘇皓兒角色。（IG@rositakpyy）

姜皓文經理人回覆傳媒查詢時，直認因拍電影工作而向無綫辭演，林敏驄受訪時承認曾志偉有出力，接劇執二攤亦不介意。現年63歲的林敏驄是著名音樂人，早年在亞視年代與曾志偉合作主持《開心主流派》，當中「開心字典」展現個人搞笑同爆肚能力。雖從未拍過劇集但電影經驗豐富，曾憑《全力扣殺》提名金像獎最佳男配角，亦曾自編、自導、自演《如珠如寶》。林敏驄出名轉數極快兼無厘頭，是次角色與江美儀飾演一對，問到會否有親熱戲，林敏驄笑稱可能對手是郭柏妍甚至鮑姐，盡顯無厘頭本色。

林敏驄承認已加入劇組。（林敏驄FACEBOOK）