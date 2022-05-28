TVB藝人互選吸金王　黎諾懿爆馬國明擁多層樓陳豪為客除罩登No.1

TVB日前於電視城舉行《周年慶典節目巡禮2022》，全台近100位藝員盛裝打扮出席積極向廣告客戶推介下半年各個嶄新節目。當中，《東張西望》趁機要藝員互選「最強吸金王」。

TVB當日出動全台100多名藝人吸客！（陳順禎攝）

陳豪當選「TVB吸金王」。（陳順禎攝）

當中，麥美恩同陸浩明就覺得是陳豪，因為他廣告多，加上他最近又同老婆一齊拍廣告，非常甜蜜。陳豪聞言：「唔好咁講，唔好咁講，既然係咁我就唔戴口罩。（你知佢平時好保護自己，所以佢今日真係博命。）好多謝大家，其實我都係嗰句，自己係大家建立出嚟，都係屬於大家。」陳山聰更稱要向陳豪的人生進發：「愛護家庭，事業又咁好。」

陳豪在後台亦有戴上口罩，做足安全措施！（陳順禎攝）

陳豪被主持人笑言：「今日真係博命！」（影片截圖）

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而黎諾懿和劉穎鏇就認為是馬國明，因為現場所見，不少客戶都要求與馬國明合照，可見他深得客戶歡心，黎諾懿直言：「馬國明係我哋公司頭號No.1，你睇佢個樣，賺幾多錢，一定係TVB吸金最有能力嘅人！」但馬國明就笑言「最強吸金王」是黎諾懿：「知唔知我哋而家叫佢做咩？我哋而家叫佢做黎監製，佢係高層嚟，千萬製作俾佢拍，我都要同佢𢱑撈。」

黎諾懿就認為是馬國明！（影片截圖）

馬國明在現場的確非常受歡迎！（陳順禎攝）

黎諾懿更大爆：「佢有好多層樓楂手。馬國明嗜好係咩？買樓買車，無嘢做㗎啦。你諗下一個要有幾多錢先……（係呀，我玩大富翁好鍾意買樓。）」

馬國明被爆料，非常無奈！（影片截圖）

點撃下圖睇馬國明當日亦非常受歡迎：