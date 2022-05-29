李子奇離巢5年為撐好友驚喜露面　退休移民加拿大享受寫意生活

資深藝人李子奇曾在多部劇集中飾演警司、上司、經理等，因而有「TVB御用上司」之稱，但自從2017年離巢後，李子奇就回到加拿大過退休生活，甚少在香港露面。日前李子奇為支持好友李鴻杰在抖音直播，特別拍片送上祝福，片中他身穿棕色外套，頭戴Cap帽，打扮休閒，已經65歲的他鬍鬚白了不少，但標誌性的「二撇雞」造型不變，精神奕奕！



李子奇驚喜露面！（影片截圖）

曾在加拿大留學的李子奇當年返港投考過海關及皇家警察，但未能成功，直至在1980年考入廉政公署，做了6年行動組調查員。熱愛演戲的李子奇曾在朋友介紹下參演荷里活電影，其後他放棄鐵飯碗，在1986年參加亞視第1屆「電視先生競選」而加入演藝圈，雖然他曾一度移民加拿大，但在1990年決定回流香港並加入TVB，曾參演《壹號皇庭》系列、《刑事偵緝檔案II》、《醉打金枝》、《陀槍師姐》等，當中他在《天龍八部》中飾演四大惡人之一雲中鶴，而李鴻杰就飾演段延慶。

李子奇在《天龍八部》中飾演四大惡人之一雲中鶴。（影片截圖）

重溫過往演出：

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2003年李子奇因被減騷感心灰意冷而一度離開TVB，至2006年才回巢，不過在2017年約滿後他就再度離巢，並回到加拿大生活，2019年他曾復出拍攝Netflix超級英雄片《五行刺客》，這也是他目前最後一部公開演出的作品。雖然李子奇未有再參與幕前演出，但就有在YouTube推出名為《奇奇有料黎》的節目，每期節目他都會帶觀眾暢遊加拿大，接觸當地不同事物之餘，更會分享他在當地出海釣魚歎世界的寫意生活！

2019年他曾復出拍攝Netflix超級英雄片《五行刺客》。（影片截圖）