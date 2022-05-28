47歲吳忻熹剖白當年整容原因　「而家同以前都唔係好大嘅改變」

現年47歲的1998年香港小姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）是本地少數承認整容的藝人，2006年獲蕭定一旗下美容公司贊助兼成為代言人的她，便以100萬元酬勞接受多項整容手術，更將過程大公開，相當前衛。不過，她2011年下嫁有「南丫島王子」之稱的陳劍陵後便大幅減產，並分別於2014年和2017年誕下大女和二女。最近，她便接受華語電視網上頻道SinoTV MRBI《偶像名人堂》訪問，親解當年要整容的想法。

吳忻熹最近接受華語電視網上頻道SinoTV MRBI《偶像名人堂》訪問。（Instagram/@SinoTV MRBI）

吳忻熹在節目中說：「由細到大，我個鼻有個鼻節，因為小學嘅時候撞親個鼻，搞到有少少勾鼻，呢啲叫破相，跟住入咗娛樂圈，識咗好多玄學嘅嘢，好多有鼻節嘅女仔，對感情、關係、婚姻未必係好好，會有好多波折，或者好大機會會離婚，所以嗰陣時都好耿耿於懷呢樣嘢，當時諗住磨番個鼻節，但係又冇去做。」

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吳忻熹坦言是因為認識到蕭定一，碰巧對方有間美容公司，所以才會在鼻上動刀：「我冇添加任何唔屬於我嘅嘢落我個身度，只不過我當時有抽過脂，抽脂係睇落有番個身形咁解，橫掂都有贊助，做手術都要麻醉㗎啦，咁咪做埋囉，哈哈哈，但我覺得公司嘅宣傳，真係比較嘩眾取寵，所以迴響真係好大，你見我而家同以前都唔係好大嘅改變。」她又指傳媒直擊其整容過程令她大感壓力。