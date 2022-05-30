冥冥之中｜監製不信TVB變陣力撼　黃偉賢：收視不完全代表質素

ViuTV劇集《冥冥之中》在今日首播，由久未在香港電視劇出現的郭羨妮，加上栢天男及劉心悠為主演，講述一間以連鎖效應死亡事件來平衡人口數量的公司，屬燒腦穿越劇。早前有傳言指，無綫（TVB）為力撼《冥冥之中》，將本身正在播放的《雙生陌生人》硬cut五集，改播口碑之作《十八年後的終極告白2.0》。

郭羨妮好耐無拍港劇。（《冥冥之中》劇照）

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對於TVB的變陣，《冥冥之中》監製黃偉賢在接受《香港01》訪問時，表示並不相信這個說法，他說：「群策群力努力創製香港劇集，興旺香港影視圈是大家(行内人)最應做的，任何所謂變陣也是各公司自己的商業決定，相信和《冥冥之中》30/5首播沒直接關係；希望觀眾在限聚解封後，就算多了外出和朋友聚會，也都留意多些電視劇，任何劇集也需要觀眾支持。」

曾執導無綫劇集包日括《陀槍師姐IV》、《秀才遇着兵》、《法證先鋒》、《與敵同行》、《護花危情》等。（資料圖片）

TVB傳出變陣，很大原因是收視持續低迷，相信有人覺得怕ViuTV新劇會再搶走一些觀眾，將收視距離再拉窄，才有這個說法出現。黃偉賢也看重收視，不過覺得數字與質素不是唯一的衡量點，他說：「收視是反映觀眾啱睇與否的其中一項指數，希望大家多多支持，當然現今觀看習慣有所改變，每套劇嘅收視高低不代表完全同質素劃上等號，作為製作人，希望所有好作品也可收視亮麗和吸引廣告商願意在平台上賣廣告，使電視市場生態運作良好。」

黃偉賢與演員們的工作照（受訪者提供）

對於《冥冥之中》，黃偉賢指劇集帶有燒腦成份，他說：「套劇focus嘅觀眾群係主要一些有分折力和喜觀思考的人，因為劇中的世界觀頗大，較為複雜，希望可吸引觀眾集集追看。」