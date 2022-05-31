兩台新劇正面交鋒 《十八年後的終極告白2.0》追看度暫時領先

《十八年後的終極告白2.0》首集計算準確，有懸念亦有話題性畫面，應該能幫TVB收視起死回生。

由馬德鐘、陳煒、湯洛雯主演的《雙生陌生人》，因為首周收視只得13.6，之後被迫Cut集數，欲挽救收視，可惜最後無功而還，上周全劇完，結果都只得13.9收視，成為今年最低收視劇集，更低過《刑偵日記》，令到今周首播的新劇《十八年後的終極告白2.0》非常重要，能否扭轉這期TVB收視低迷？適逢同時段ViuTV播出首套30集長劇《冥冥之中》，究竟是TVB谷底反彈？還是ViuTV趁機搶到觀眾？首集的吸引度就變得相當關鍵，觀眾會否繼續收看，取決於第一集。

《冥冥之中》主角陣容有新鮮感，不過首集故事結構複雜，觀眾要時間或更多集數消化。

先簡介《十八年後的終極告白2.0》故事，以譚凱琪的離奇死亡作開端，20集的劇情就是要估誰是兇手？譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛都有嫌疑，定還是另有其人，而ViuTV 的《冥冥之中》，故事比較天馬行空，男主角栢天男在一間負責產生連鎖效應的死亡事件的公司擔任主管，公司透過這些人為意外，從而平衡世界人口。由於香港分公司的主理人郭羨妮 決定退休後，三名經理栢天男、劉心悠 及袁綺雯在辦公室內展開一場明爭暗鬥。一連串事件令現世界摧毀，繼而分裂出異世⋯⋯兩劇不同題材，但有一共同點就是有很強的懸念，那一套劇能令觀眾盡快投入就成功。

譚凱琪為了譚俊彥的事業，要同易宇航在酒店房傾生意，以男女間的情作懸念引子，TVB粉絲一定明白啦。

燒腦劇一向是收視毒藥尤其在TVB，《家族榮耀》收視高，《刑偵日記》、《金宵大廈2》收視仆直（收視差不等於質素差），就知傳統看電視機的觀眾口味。而《十八年後的終極告白2.0》亦玩燒腦，但玩得合乎觀眾口味，觀眾看完首集，最燒腦的地方，就是譚凱琪有否背著老公譚俊彥偷食易宇航？而譚俊彥表面上是好老公，但重遇龔嘉欣之後又眉來眼去，之後譚凱琪愛犬被冷氣機砸死，龔嘉欣又神奇地在現場出現，究竟同譚俊彥咩關係呢？兩個情慾懸念之後，再在首集加插譚俊彥、譚凱琪出浴戲，絕對計算準確，而且觀眾很清楚追看的內容，究竟我要追看這個人物，是想知什麼劇情呢？首集是非常清晰，人物多但不會亂，而且是用劇情推進介紹，用畫面說故事，首集是相當有追看性，會令觀眾期下集的劇情。

郭羡妮很久沒有在香港電視劇出現，有一定吸引力。

而ViuTV《冥冥之中》純以故事來說，其實很複雜，首先要交待這間透過製造意外死亡，來平衡世界人口的公司是如何運作？如果有看過電影《意外》會比較明白，栢天男、郭羡妮、劉心悠在這間公司的角色，單是要觀眾明白這套劇的世界觀而非常困難，而首集頭十五分鐘又有很多令觀眾不明白的畫面，一時栢天男同劉心悠結婚，之後潘燦良又突然出現，飾演一個類以神的角色，在教堂同栢天男傾傾下，又突然打起上來，之後劉心悠又出現，潘燦良就殺咗佢，這段戲的確是令觀眾意想不到，設計是很有懸念，但觀眾可能一時間掌握不到劇情，因為有太多資訊，反而會失焦。不過《冥冥之中》是30集，還有很多集去填補一些未明的地方。

《十八年後的終極告白2.0》首集有不少人物出場，但每個人物都有情節發生，令觀眾好容易對角色有印像。

總括來說，如果純以收視來分析，《十八年後的終極告白2.0》觀眾比較易入口，《冥冥之中》可能需要多一兩集去令觀眾完全理解其世界觀及人物，當觀眾明白就會增加代入感，亦令追看性提高。