新加坡名媛Jamie Chua搬屋公開複式豪宅全貌　Hermès手袋堆成山

新加坡名媛Jamie Chua（蔡欣穎）因擁有超過200隻Hermès手袋而被譽為「Hermès女王」，更是世上擁有最多Hermès Birkin手袋的女人，她曾拍片公開超豪華衣帽間，多不勝數的Hermès手袋珍藏令人驚歎。近日Jamie因希望搬到與女兒及兒子相近的地方居住，所以決定搬離已經住了13年的豪宅，她更特別拍片帶大家參觀她的大屋！



新加坡名媛Jamie Chua（蔡欣穎）擁有超過200隻Hermès（愛馬仕）手袋。（IG@ec24m）

Jamie拍片帶大家參觀她住了13年的大屋。（YouTube影片截圖）

Jamie透露因考慮到安全原因，所以過往從未公開過大屋的全貌，趁着今次搬屋，她就首度公開豪宅。片中所見大屋設有一個戶外花園，種了檸檬樹、香蕉樹等，Jamie還圍了一個區域養雞，猶如一個迷你農場，而泳池更是Jamie經常影靚相的打卡位。豪宅是複式設計，整體裝修風格十分有現代感，屋內設有旋轉樓梯，客廳擺放了不少香氛蠟燭、小擺設，盡顯品味。Jamie屋企還有私人酒窖、影院、Spa Room等，不過要數最奢華的絕對是她的衣帽間，架上的手袋多不勝數，猶如一間手袋陳列室，鍾意收藏Hermès手袋的她有各種款式、材質、顏色，當中全球最貴的限量版Himalayan Birkin Bag她有齊大、中、細三個Size，相當犀利！

Jamie經常在泳池影靚相。（IG@ec24m）

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而Jamie的護膚品、化妝品亦有不少，她透露自己有過千支香水、2000支唇膏，再加上所有手袋、高踭鞋、衫、飾物等，要打包這些非常花時間，令她非常頭痛，最後更足足有400箱行李，單單是Hermès的盒子已經堆到整座山一樣高！

Jamie的護膚品、化妝品亦有不少。（YouTube影片截圖）

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