黑金風暴︱林峯周秀娜組CP中間多咗個人？　三度合作前憎到對方死

林峯、周秀娜和黃浩然主演的劇集《黑金風暴》將於下星期一6月13日起逢星期一至五晚上八時三十分於77台香港開電視熱播，劇集演員陣容強勁，除了三大主角，還有熊黛林、吳岱融、吳啟華、郭政鴻、林韋辰、高鈞賢、連詩雅、李璨琛和梁競徽等高質演員，非常犀利。除了鑽石級陣容，《黑金風暴》劇情亦引人入勝，故事講述林峯飾演香港警務處重案組高級督察韋景聲，和黃浩然飾演的廉政公署高級調查主任賀偉廉，在緝兇過程中不期而遇，經歷過包括插贓陷害、殺手追殺等重重難關後，攜手揭發一個幾乎覆蓋整個香港上流社會網絡的貪腐勢力，當中更由九大案件貫穿全劇，戲味甚濃。

林峯、周秀娜和黃浩然主演的劇集《黑金風暴》逢星期一至五晚上八點半於香港開電視77台熱播。（香港開電視）

當然，《黑金風暴》的感情線亦非常精彩，當中最值得一提的絕對是林峯和周秀娜這對歡喜冤家，兩人在故事開始不久便上演了一場意外接吻戲，充滿喜劇味道，但他們卻是因為身份關係而站在對立面上，周秀娜在劇中飾演大集團公司法律顧問文靜，因為與林峯代表來自不同陣營而多次交手。雖然林峯和周秀娜逐漸放下成見並成為好朋友，更慢慢互生情愫，可是男方正義感大，女方卻希望可以名成利就，令他們之間仍然充滿矛盾和衝突，再加上林峯在劇中的「正印女友」艾妮（飾沈曉華）再次出現令關係變得更加複雜，使人非常好奇他們最後能否開花結果。

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林峯和周秀娜之所以在《黑金風暴》中默契十足，全因他們並非首次合作。兩人早在電影《抱抱俏佳人》（2010）和《P風暴》（2019）已經碰頭。在《抱抱俏佳人》中，林峯和周秀娜首次合作便有一場超激情大尺度床戲，周秀娜當年出席電影宣傳活動時笑言林峯「好好咀」：「睇番嗰場戲都仲仍然有種窒息嘅感覺！」而兩人在《P風暴》中則變成敵對關係，飾演「終極Boss」的林峯便對周秀娜恨之入骨，最後更打算謀殺對方，可是最後卻被她推出直升機並跌落海。

林峯和周秀娜曾在電影《抱抱俏佳人》中有激烈床戲。（電影畫面）

台前人物關係精彩，幕後更為把炮。《黑金風暴》由林晉諾任總製片人，林國華任總監製，黃育德任編劇，三人合作無間，一直是信心保證，劇集更有曾擔任《22世紀殺人網絡》及《蜘蛛俠2》等荷里活大片武指的林迪安擔任動作導演，為觀眾炮製出大量飛車、打鬥、爆破場面，睇頭十足，而八屆香港金像獎最佳剪接得主鄺志良亦有參與後期製作，各樣方面都勁，令觀眾非常期待。

《黑金風暴》

香港開電視77台

6月13日起

星期一至五晚上8:30

林迪安擔任《黑金風暴》動作導演。（劇照）