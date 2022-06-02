26歲陳嘉慧出道4年已做女主角　網民力撐美貌更勝39歲李佳芯

現年26歲的TVB藝人陳嘉慧（Erica）近年的演出機會愈來愈多，正值上位期。日前，她突然被傳與前組合BOP天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）拍拖，有指二人去年一同參演《愛上我的衰神》而撻著，因為Erica當時剛剛與圈外男友分手，而Lincoln對Erica照顧得無微不至，Lincoln又會投其所好，二人一拍即合，隨即墮入愛河。亦有人發現他們疑似在社交平台上傳情，除了試過在網上以歌曲寄愛意外，亦在社交平台貼上同樣背景的照片，疑似一同去街。突然爆出緋聞，Erica獲得的關注度亦大增，而外表漂亮的她迅速被力捧成為新女神，有討論區網民更將她與另一位女神李佳芯（Ali）比較，並舉行了投票，立即跟大家看看在網民的心目中的她們在各方面誰人更優勝！



現年26歲的Erica外表甜美。（IG@001ericackw）

先講一講Erica的背景，Erica在12歲時到日本讀書，原來她的媽媽在日本工作，有一年暑假開始帶了她到日本讀書，後來她畢業於日本櫻美林大學，她隻身回香港發展，報讀2017年的無綫藝員訓練班入行，原來她亦是隻身回香港發展的。講得一口流利日文的Erica，在日本生活過的背景也為她帶來優勢。她在2019年的劇集《解決師》的演出受到關注，憑着青春活力上位。Erica在去年的劇集《愛上我的衰神》中擔任女主角，她入行短短3年，便極速上位擔正做劇集女一，可見受到TVB的力捧。

Ali在TVB一向都是數一數二靚！（IG@aliaime）

網民將26歲的Erica與39歲的Ali在多方面比較，並發起投票，包括外表上、氣質上、在TVB的地位上、戲路全面和女人味等各方面。在外表誰更靚女和氣質清純的方面，Erica大幅拋離Ali。而演技、戲路全面和在TVB的地位方面，就由Ali領先，網民也認為Ali較有女人味。但概括來說，大部分有關外表的範疇，網民都認為Erica更勝Ali， Erica出道短短幾年，就深受網民歡迎，看來非常有觀眾緣！有網民就覺得二人給人的感覺不同，Ali有種脫俗的感覺，而Erica就較可愛甜美，演技方面二人都各有各發揮。有人看完劇集《愛上我的衰神》之後，對Erica加分不少，看來她的確是前途無可限量！

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