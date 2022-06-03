Eric Kwok講普通話急口令笑料百出　挑戰做新一代「港普之父」

有「港普之父」之稱的黎諾懿因為在TVB節目《如果這樣生活》中大講港式普通話，引來網民熱烈討論，更被戲言超越張家輝及古天樂，「港普之父」之名當之無愧！不過剛剛在上個月推出國語新歌的郭偉亮（Eric Kwok），早前就用「唔鹹唔淡」的普通話挑戰講急口令，引來網民爆笑，更封他為新一代「港普之父」！



+ 9

Eric Kwok這首《Iron Man》（darin）其實曾推出過廣東話版本，今次他就改編成國語版：「這首歌在去年的時候已經錄好，但一直都好害怕拿出來給大家聽，這次在Eason的鼓勵下（因為他覺得很好笑），我終於夠膽發歌了，希望大家可以多多支持。」2017年Eric Kwok為內地歌唱節目《中國新歌聲》擔任評審，他在點評參賽者表現時，陳奕迅（Eason）就一邊聽一邊大笑Eric Kwok的普通話，甚至笑到要用手掩住個口，場面搞笑！

好認真點評。（影片截圖）

Eason忍不住大笑。（影片截圖）

今次在Eason的「鼓勵」下首度推出國語歌，Eric Kwok自認普通話水平並沒有進步，當他挑戰講急口令時更是笑料百出！

+ 25

大家都可以嘗試挑戰一下：

劉奶奶找牛奶奶買牛奶，

牛奶奶給劉奶奶拿牛奶，

劉奶奶說牛奶奶的牛奶不如柳奶奶的牛奶，

牛奶奶說柳奶奶的牛奶會流奶，

柳奶奶聽見了大罵牛奶奶你的才會流奶，

柳奶奶和牛奶奶潑牛奶嚇壞了劉奶奶，

大罵再也不買柳奶奶和牛奶奶的牛奶。