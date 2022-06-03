尋人記2｜Do姐爆方東昇鏡頭背後真實模樣　「真才子又風趣幽默」

無綫新聞主播兼監製方東昇最近因《尋人記II》節目贏盡口碑，除了觀眾及網民大讚方東昇德才兼備風趣幽默，就連公司同事鄭裕玲（Do姐）日前（1/6）趁著方東昇生日，在電台節目《口水多過浪花》以一節時間讚揚，期間更大爆方東昇在鏡頭背後的真實印象。

方東昇最近因《尋人記II》節目贏盡口碑。（節目畫面）

Do姐透露與方東昇相識多年，自2008年北京奧運開始變得熟絡。由於當時TVB新聞部及體育組都前往北京直擊採訪，Do姐憶述當時方東昇是首批前往北京，採訪當時北京市籌備奧運的情況。讓Do姐留下深刻印象的是，方東昇獨自搜集不同有趣的故事，令自己出發前對北京有更深了解，更大讚對方：「方東昇的確係才子一名，又風趣幽默！」

方東昇憑《尋人記2》爆紅。（片段截圖）

Do姐與方東昇因2008年北京奧雲而結緣。（網上圖片）

經過08年北京奧運採訪之旅，Do姐與方東昇開始熟絡，並一直保持聯絡。後來Do姐發現方東昇非常照顧同事，認為不能長期困於辦公室而逢星期六包辦新聞組的「戶外活動」，一同玩桌遊聯誼放鬆。方東昇更邀請了Do姐「開P」，Do姐在節目笑言方東昇更安排了自己做「神秘嘉賓」：「當時玩card game我輸咗好多，不過好開心，平時正正經經嘅新聞報道員，私下卸下西裝和套裝，原來個個都風趣幽默，IQ又高！」

Do姐大爆方東昇鏡頭背後為人風趣幽默，IQ極高，絕對是一名才子。（IG圖片）

Do姐主持電台節目《口水多過浪花》超過10年，經常都會邀請各界人士擔任嘉賓。由於非常欣賞方東昇，Do姐自然想邀請對方作嘉賓，可惜TVB一規例而無法成事，並憶述對方的答覆：「佢話得到Do姐欣賞真係好開心！不過TVB新聞部有規矩，記者不能以個人身份個別接受訪問。」Do姐笑指被對方「拒絕」而感心癢，更搞笑希望TVB能廢除條例，並表示自己非常喜歡《尋人記》的編採同執行方式：「方東昇的確係才子一名，有感動位、亦都幫助受訪者！」

中學時期的方東昇。（網上圖片）