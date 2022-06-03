無窮之路2｜陳貝兒曬近照賀節目煞青　皮膚曬傷泛紅網民戥辛苦

陳貝兒（Janis）去年憑扶貧紀錄節目《無窮之路》而為內地觀眾所熟悉。（IG：@chanjanis）

陳貝兒（Janis）去年憑扶貧紀錄節目《無窮之路》而為內地觀眾所熟悉，Janis的五人團隊歷時三個月時間，穿梭在全國6個省份、深入10個曾經深度貧困的地區，見證了中國的脫貧之路。節目播出後大獲好評，不但被國家廣播電視總局辦公廳評審專家團隊選定為2021年度20部「優秀海外傳播作品」之一，她更獲評為「感動中國2021年度人物」。

在今年3月份時，Janis就曾經透露將會開拍《無窮之路2》，而在昨日（3/6）Janis就在Instagram公布《無窮之路2》已拍攝完畢的消息，並曬出多張照片，其中一張見她笑容燦爛並手抱椰青，仔細地看就會發現一向皮膚白皙的Janis居然曬傷，臉上的膚色變得又紅又黑。

主持人陳貝兒獲評央視「感動中國2021年度人物」。（央視）

她在帖文中寫道：「《無窮之路2》拍完la終於！五個人、九個省、兩個幾月⋯⋯另加隔離日子。由最北拍到最南、由零下負度嘅大風雪，拍到去三十幾度嘅烈日當空，上山又下海。辛苦晒大家！力已盡、飲個椰青賀煞青。圓滿。期待節目出街同你分享更多。#無窮之路2#堅持是一種習慣#盡力就是圓滿#感恩#thankfulGratefulBlessed #amazingTeam」。

不少網民祝賀節目圓滿煞青，還表示非常期待節目的播出。（IG/@chanjanis）

這個好消息公布後，不少網民祝賀節目圓滿煞青，還表示非常期待節目的播出，此外更有網民見Janis皮膚曬黑後表示擔心：「曬黑了，一定好辛苦！期待作品」、「塊面曬到咁紅，會唔會好痛」、「曬到面都紅哂！小心身體！」

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