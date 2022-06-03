Ian陳卓賢生日展九展舉行　以慈善為宗旨69隻毛孩供助養

MIRROR成員陳卓賢（Ian）本月迎來29歲生日，為慶祝偶像生日，陳卓賢國際歌迷會（香港）於6月3日至12日假九龍灣國際展貿中心地下中庭舉行Ian生日慈善展覽，以慈善為宗旨並將主題訂為「Paint The World Spread Your Love」。

Ian生日慈善展今日正式舉行。（葉志明攝）

展覽以Ian的歌曲作串連組成七大部分，透過影片、相片及畫作回顧Ian事業上的不同里程碑。現場同時設有多個應援物出售、打卡位及遊戲等環節，當中所得款項在扣除成本後，將全數捐贈各個慈善機構。此外，歌迷會亦與保護遺棄動物協會（SAA）合作，舉辦助養毛孩計劃，鼓勵Hellosss以Ian的名義一同助養69隻毛孩，為無家可歸的動物出一分力。

現場有不少打卡位以及有大電視播放Ian由出道至今的片段。（葉志明攝）

今日（3/6）中午12時，不少Hellosss陸續排隊進場購買心儀應援物，亦有家長帶同小朋友到場打卡兼扭蛋，非常開心。歌迷會Admin接受《香港01》訪問時說，Ian透過fans club早前發布的照片得知今次的展覽：「好希望佢有時間同機會可以親眼望到，暫時唔知佢工作安排可唔可以做到。」至於是次生日應援包括展覽及廣告共花費多少，她表示暫不公布金額：「呢個唔係我哋首要考慮，所以唔透露住。」偶像生日，作為Hellosss之一的她希望跟Ian說聲生日快樂：「祝你每日都過得好開心，希望你一年嘅願望，世界和平係可以做得到。」

有家長帶同小朋友一齊打卡。（葉志明攝）

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