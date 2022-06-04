尋人記II｜30年前村童開心重逢　 陳主任派校章感動網民：好有愛

方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，第六集《尋人記II》探討「細路讀書」問題，攝製隊鎖定1990年《新聞透視》採訪的下白坭村公立學校，尋到當年四位學生阿鳳、芬女、興兒及安仔。下白泥村校雖然只有四十人，設施簡陋兼教師人手不足，但學生開心，家長放心。通山跑的小朋友，還要「唧時間」落田幫忙種菜，眾人零怨言、常歡笑，功課拋諸腦後，時刻結伴同遊，這些都是村校孩童獨有的快樂回憶。

今集《尋人記II》主角，係一班當年喺下白泥讀村校嘅小朋友。

由於下白泥村校已於1997年荒廢，加上昔日受訪人數眾多，是次尋人之旅繼續「一波多折」，幸好攝製隊「遊花園」期間，曉瑩一眼認出2013年採訪過的下白泥村民杜錫譽，並靠熱心的杜生幫忙聯絡上昔日新聞主角。回顧村校歲月，四人為村校出身自豪，並細數村校三大好處。首先由於每班人數最高峯只有十一人，所以要考到十名之內輕而易舉；第二是「唔怕蟲、唔怕污糟、唔怕曬」；第三是學到不少實用知識，阿鳳謂：「蛇蟲鼠蟻都見得多啲，依家有啲小朋友入到嚟會『指羊為馬』，但我哋會識分。」

因為當年好多下白泥村村民都係農民，所以呢班小朋友除咗讀書同埋玩，都要落田幫手種菜，每日仲要至少兩、三個鐘。

昨晚節目最感人環節，是村校主任陳本文在攝製隊安排下驚喜現身。陳主任除了一來便叫得出學生中文全名，更向眾人派發校章，令芬女等人大為感動。陳主任坦言在下白泥教書，是33年教學生涯最開心時光，他說：「啲學生純樸好多，又可能學生人數少，我哋識晒同知道佢哋性格，照顧佢哋都容易啲。」而網民對於村校長大的孩子、如此開心快活兼有人情味大表感動：「嗰陣時啲細路仔真係好簡單，好純，好開心」、「冇電子產品的年代，人與人之間嘅感情特別濃厚！」陳主任更成為不少網民心目中的「天使」：「32年後仲認得每一個學生，真係好有愛」、「見到陳生派校章，我雖然唔係嗰間學校的學生，但都好感動」。而方東昇是集金句：「人哋嚟影日落，我哋嚟搵人嘅下落」亦帶給網民不少歡樂。

觀乎四位昔日村校學生嘅笑容，就知佢哋係幾咁回味當年讀村校嘅點滴，同埋同陳主任感情幾咁要好。