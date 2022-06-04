余德丞孖YouTuber試網評最伏餐廳　形容牛扒似發泡膠：人生最難食

TVB上位小生余德丞（Dickson）近年再憑劇集《青春不要臉》人氣急升，但上月他竟突然在YouTube自爆已離巢，與TVB結束8年賓主關係。離巢後的Dickson轉戰YouTube界，不時在自己的頻道上介紹美食。近日更在頻道「9BoThew 膠保廢」擔任嘉賓，不過幾位主持表示這次不是嘗試香港美食，而是被網民評論為全香港最伏的兩間餐廳，這些「美食」帶來的味覺衝擊，令Dickson揚言要與阿保及阿廢（節目主持）絕交，場面令人爆笑！

余德丞在YouTube拍片宣布離巢TVB。（影片截圖）

他們一行三人到充滿港人兒時回憶拉麵店試食，分別點了煎餃子、沾麵、炙燒豚肉拉麵及豬軟骨拉麵。三人食神上身，對菜式一一點評，當中他們表示拉麵的味道居然與家中煮的即食麵一樣味道，更直言部分菜餚：「唔太好食」。不過相對接下來的餐廳，他們的食評已經比較溫和。

三人食神上身，對菜式一一點評。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

隨後三人轉場到香港著名的平民扒房試食，當中更點了網民評為最易中伏的食物，分别有黑椒牛扒意粉、牛肋骨意粉配牛肝菌汁及蒜蓉汁羊架意粉。隨後餐廳員工先是為他們送上中式蕃茄薯仔牛肉湯，三位隨即點評表示聞起來很香，但卻非常淡味道，並且帶點牛肉酥味道，令他們百事不得其解的是，湯中在一小塊佈滿黑椒的牛扒，阿保稱是其他客人食剩的黑椒牛扒，指出該牛肉湯名為「recycle（環保）牛肉湯」，嚇到Dickson大叫：「黐線！唔好嚇我啦，好嗎！」。

三位戲稱是其他客人食剩的黑椒牛扒，有指出該牛肉湯名為「recycle（環保）牛肉湯」（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

接着三人試食黑椒汁牛扒，Dickson表示：「都OK！因為將預期降到最低，所以比想像中好」，但當他們吃到牛扒上的某塊肥肉時，眉頭緊皺，不得不拿出綠茶漱口，直言：「酥到有化學味」。

接下來大家一起品嘗牛肋骨意粉配牛肝菌汁，阿保形容極濃稠的牛肝菌汁聞起來有強烈的塑膠味，而牛肋骨的酥味亦是令人難以下嚥的級數，即時向兩位好友表示：「你哋死緊啦！」。而Dickson只聞未食已嘆道：「暫時嚟講，真係我人生試過最難食」，食後他表情失去控制說道：「雖然咁樣形容好不敬，但係個汁係好大嘅敗筆，有浸化學味湧上嚟」隨後更爆粗：「黐x線」。

Dickson食後他表情失去控制。（YouTube/@9BoThew 膠保廢）

而結束一天的拍攝後三位一起進行總結，Dickson笑言此行完全中伏，先是向拉麵店道歉：「對唔住，原來你係美食天堂！」，隨後又表示平民扒房的菜品難食：「放咗三粒鐘嘅飯盒都冇咁難食」，還說食物難食到要與兩位兩位主持人絕交，場面爆笑。Dickson的出現，令不少網民讚：「Dickson走左之後開心咗好多，真係值得恭喜佢」、「Dickson好好笑，多啲請佢上嚟」、「估唔到余德丞可以咁好笑」，不過對於食物的點評，網民的反應兩極，有網民表示Dickson三人的評論令人忍俊不禁，非常有趣。

亦有部分網民稱為三位的言論沒有尊重到其他食客，當中有網民發現有位自稱是餐廳老闆的留言，揚言告三位主持，不過就有網民為Dickson平反，表示「上網拍食評片話難食會犯法嘅咩」。就此事《香港01》記者致電Dickson向他查詢相關事項，但本人並未有回應。

疑似老闆留言，表示已經報警！（留言截圖）

有人猜測留言這是否老闆本人，因為該餐廳的老闆是一位非常敢言的人，曾經向特首林鄭月娥發表公開信表達有關抗疫上的意見。另外，亦曾經以師弟的身份向師姐林鄭月娥發表意見，更表示：「Carrie師姐我是真心愛你的」，而這封情書更刊登在報紙上，讓全港見證他的愛意。

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