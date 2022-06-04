丁子朗視麥明詩為女神　當正對方係軍師：諗唔通我會打電話畀佢

現年25歲的丁子朗在今年年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》上奪得「飛躍進步男藝員」獎，成績有目共睹，入行短短5年的他更已經有機會擔正做男主角，備受力捧，絕對是近年極速上位小生之一。外形陽光大隻的丁子朗曾自爆視湯洛雯為女神，但早前他作客陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》時就大爆原來還有一位圈中女星也是他心目中的女神！



丁子朗早已自爆視湯洛雯為女神。（視覺中國）

但原來他心目中的另一位女神就是「十優港姐」麥明詩。（YouTube影片截圖）

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丁子朗在節目中對靚湯讚不絕口：「因為我覺得靚湯真係靚啦，同埋靚啦，真係靚嘅，外表完全係……優佳良可低差劣係優嘅。（咁你會唔會眼紅馬明呀？）唔會，但我成日同佢講『我好鍾意你女朋友呀。』」而他心目中的另一位女神就是「十優港姐」麥明詩（Louisa）：「我好鍾意佢嘅才華，10A已經係叻啦，同埋佢思想方式同一般大家平時生活中接觸嘅朋友有啲唔同，佢處理啲問題、危機，佢嘅睇法係唔一樣㗎喎。」

丁子朗真係好鍾意靚湯。（YouTube影片截圖）

丁子朗直言每逢自己遇到難題，都會向Louisa請教：「反而入咗行之後，譬如我好多諗唔通嘅位，我都真係會搵佢，我會打電話畀佢，『你覺得點呀呢啲位？』俾人影到喇，第二日見Press，我問佢『我應該點答呀？』佢就話『你度定呢個答案啦，呢個答案風趣得嚟又唔會死，啲記者又鍾意你，問完之後又會收聲。』」想不到Louisa就是丁子朗的幕後軍師！

丁子朗直言每逢自己遇到難題，都會向Louisa請教。（YouTube影片截圖）