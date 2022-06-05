2022年TVB台慶劇率先曝光　胡定欣加入大戰同林夏薇爭視后？

無綫（TVB）今年適逢55周年台慶，早前特別在將軍澳電視城舉行《周年慶典節目巡禮2022》，並公布了下半年主推六大劇集，分別是《痞子殿下》、《超能使者》、《法言人》、《新四十二章》、《法證先鋒V》、《白色強人II》，令不少觀眾大感期待。近日再有消息指今年TVB台慶劇已經落實了三部，包括《法言人》、《法證先鋒V》及《新四十二章》！



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每年台慶月期間，TVB都會播出一連串特備節目及劇集慶祝，締造聲勢，據知2022年的台慶劇已經暫定了三部，當中由視帝馬國明及視后林夏薇主演的《法言人》陣容強勁，馬明在劇中飾演律師行師爺，劇集以他為切入點，講述律師行不為人知的內幕，而律政劇一向都是TVB拿手的題材，劇集在今年4月底煞科，當時總監製劉家豪就曾透露希望趕及第四季度（即10-12月）播出，而林夏薇亦被睇好憑此劇「冧莊」視后！

《法言人》由視帝馬國明及視后林夏薇主演。（微博@劉家豪）

《法證先鋒V》找來闊別四年的黃宗澤回巢演出。（微博@黃宗澤）

而《法證先鋒》系列作為TVB最成功的劇集之一，長拍長有，第五輯更找來闊別四年的黃宗澤回巢演出，而女主角就是蔡潔。至於《新四十二章》就由陳豪及龔嘉欣擔任男女主角，還會有新一代力捧小生周嘉洛加盟，題材及演員造型都十分有新鮮感。按照以往慣例，台慶劇通常有四部，除了以上三部已經率先曝光的劇集之外，《白色強人II》呼聲都相當之高！

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《白色強人》在2019年首播時叫好又叫座，更一舉奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳劇集」大獎，雖然李佳芯（Ali）與馮盈盈、何廣沛等都無緣參演續集，但就有視帝陳豪及視后胡定欣加盟，劇組更到深圳、上海取景，劇集在去年4月正式煞科，曾一度有消息指被安排成為去年的台慶劇，但就臨時被抽起，不過作為合拍方的優酷已經在網上公布劇集即將播出的消息，而TVB Anywhere亦曾上載劇集的全新預告片，並透露將會於今年播出，相信《白色強人II》成為台慶劇的勝算都好大。縱觀四部劇演員陣容，相信今年的視后會是林夏薇及胡定欣之爭！

胡定欣自2019年劇集《包青天再起風雲後》，未有推出新作，《白色強人II》是她相隔三年回歸之作。（劇照）

點擊下圖率先睇全新預告片：