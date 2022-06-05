陳法拉最新美劇扮女僕勁吸睛　率先曝光破格造型獲網民大讚好嬌俏

現年40歲的陳法拉年前離開香港娛樂圈勇闖荷李活發展，轉攻國際市場的她工作愈來愈多，且日漸見成績。法拉繼與影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）合作演出HBO劇集《無所作為》（The Undoing）後，去年又在Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中擔演女主角之一，飾演梁朝偉老婆，表現亮眼，令她在海外的知名度大增。

法拉早前更首次踏足康城影展的紅地毯，漂亮迷人的她十分搶鏡。而法拉最新演出的美劇亦即將開播，她日前就於IG分享了該劇的Trailer，並率先曝光了她於劇中的女僕造型。雖然她在該Trailer中只閃現了半秒，但她破格突出的女僕look已令網民留下印象，留言大讚她好嬌俏。

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法拉去年接拍了這套由張曼玉前夫、法國導演中奧利華阿薩耶斯（Olivier Assayas）執導翻拍的八集迷你劇《迷離劫》（Irma Vep），該作曾被拍成由張曼玉主演的電影《女飛賊再現江湖》，而今次的新版美劇則是由「新羅拉」艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）擔任女主角，並於下星期一 (6/6) 起於HBO平台上架。從影視網站上的資料顯示，法拉只會在其中一集登場。雖然她並非劇中女主角，但她早前亦獲邀參與該劇在康城影展的活動，可見她相當受到製作方的重視。

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