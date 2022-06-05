男神吳彥祖貼心用中文發微博竟鬧笑話　網民嫌棄︰發英文也可以

現年47歲的吳彥祖在美國出生和成長，長大後到香港出道發展，憑着帥氣外表和實力逐步成為電影界一線男星。近年，他在美國發展為主，不過他亦沒有離棄大中華區的粉絲，在微博用中文與網民分享生活點滴和近況，非常有心。但他最近的一則微博帖文就引起了熱話，事關他的文句不通順，而且字與字之間有奇怪的空格，慘被網民取笑。



男神吳彥祖近年在美國發展為主。（視覺中國）

吳彥祖在微博發文，表示女兒Raven剛過了9歲的生日，女兒更去了打耳洞，吳彥祖寫道︰「我 最 喜歡 的 人 昨天 9 歲 了， 她 的 耳朵 被 打 了 耳洞。 過去 的 9 年 過 得 如此 之 快， 她 成長 得 如此 之 快。 她 的 成長 讓 我 很 興奮， 但 也 讓 我 為 我 的 小 寶貝 不 再 是 我 的 小 寶貝 而 感到 難過！嘆息…」吳彥祖雖然用中文發文，但文句非常奇怪而且生硬，字句也有很多空白格，因此慘被網民嫌棄，叫他不如打返英文。

吳彥祖在微博的發文引來13萬的讚好。（吳彥祖微博截圖）

現時帖文已引來了3000多個留言回覆，有網友留言道︰「收手吧阿祖，不要再機翻了，可以發英文的」、「我們也可以看得懂，我們也可以自己翻譯」、「希望您可以讓女兒學好中文」、「阿祖，你的機翻越來越奇怪了」、「你 的 中文 我 心疼，你 的 文字 我 還 愛」、「發英文也可以」、「彥 祖 笑 死 我 了」，有網民更特故意在字與字之間留空白，學吳彥祖的發文。有人指出吳彥祖的父母是移民美國的華人，而吳彥祖在美國出世和成長，即使出道初期拍《新紮師妹》，他的劇本都要標注音。其實用翻譯工具就可以看到吳彥祖的英文發文原文，有網民估計他應該是用了翻譯工具才會令文句顯得如此奇怪！

點擊下圖睇吓吳彥祖靚仔樣！