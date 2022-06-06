「連詩雅師妹」黃祖貽2億買半山豪宅　與吳千語潘世亨太太係老友

買樓可算是大部份香港人畢生的目標，也有人將買樓視為一種投資。長實集團旗下半山波老道21豪宅21 Borrtt Road第1期上月6日透過招標以近4億賣出兩伙，其中一伙價值逾兩億豪宅就由一位叫黃祖貽的買家購入。



黃祖貽家住半山。（IG圖片）

據資料顯示，這位買家就是與連詩雅屬同一間模特兒公司的黃祖貽（ Ingrid），數年前入行的她曾於2017年替一間財務公司拍攝電視宣傳片，其後也曾出席過大大小小的時裝或品牌活動，就其IG上分享的照片來看，她曾於紐約帕森設計學院留學畢業，並於約莫2017年開始從事模特兒相關的工作。

黃祖貽與吳千語份屬好友。（IG圖片）

除此之外，她與吳千語、馬天佑等人關係也十分密切，經常結伴出席富貴Party，上年潘世亨和麥少瑜結婚時，她也是姊姊團之一。黃祖貽除收藏了不少名貴手袋，ig亦有晒出半山豪宅，亦經常坐遊艇出海和周遊列國。

潘世亨和麥少瑜結婚時，黃祖貽也有出席。（IG圖片）

據知黃祖貽（ Ingrid）為首次置業，如果以2億元計算，呎價也接近9萬，而且每月管理費亦需花上超過兩萬元，更令普通市民望塵莫及的是，需要邀交的首次置業稅也需要逾800萬，足夠普通市民買上一個，需要花畢生儲蓄才能買下的單位。

黃祖貽（ Ingrid）靚相：

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