鍾培生遊日本又豪住酒店房價2萬3一晚　住足一個月估計要近70萬

早前富三代鍾培生飛日本，他不時更新自己在日本的最新情況。他曾在IG分享住在東京大手町四季酒店總統套房的Room Tour。住了一個月之後，今次轉住東京君悅酒店，他在YouTube拍片，開箱在君悅的酒店套房。他住的「大使套房」有2,153呎兼有私人溫泉，非常豪華！



鍾培生飛咗去日本好耐。（IG@khdcheung）

鍾培生今次帶大家遊東京君悅酒店的「大使套房」，是該酒店第二最貴的房間，僅次於總統套房。鍾培生明言之後可能會住一星期住總統套房。他帶大家行一轉他的房間，根據酒店的網站顯示，套房面積是2,153呎，設有私人日式庭園及榻榻米用餐室，住客還可透過落地窗俯瞰東京景色。套房的感覺較和風，有很多日式畫，一入去就是客廳部分，有一整排的落地玻璃，非常有霸氣！客廳設有客廁。其中一道門，通往以和室設計的飯廳，同樣可望到六本木的風景。套房設有廚房，另外，住客額外付費可連通客房，但鍾培生就沒有預訂到。

鍾培生今次住東京君悅酒店。（YouTube影片截圖@鍾培生Derek Cheung）

睡房方面，有一張12呎大床，類似是兩張Queen Size的大床。睡房一邊是望風景，另一邊就是日式庭園景。最特別的是浴室設有私人溫泉，size也不小。根據酒店網站的資料，每晚房價由港幣約23000至30000元左右，視乎入住日子而定，而總統套房每晚房價由港幣48000至63000元左右。片段最尾，攝影師問鍾培生會不會住總統套房，他直言︰「諗緊！（點解人哋有總統套房住，你冇嘅？）因為我唔係人哋，人哋唔係我。」而鍾培生在片段講過自己會住一個月左右，即使用最低價格23000元去計，最低消費估計也要近港幣700,000元，還未計稅及服務費，認真誇張！當然如果月租酒店房有機會會便宜一點，但點都係豪啦！

點擊下圖逐格睇吓間房︰