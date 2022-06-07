王祖藍疑借短劇講上位心聲︰雖然我做了TVB的高層，工資也不高的

內地綜藝節目《開播！情景喜劇》有一班香港藝人參與，包括王祖藍、王浩信、張振朗、李子雄及高海寧等。藝人以處境劇的形式，拍攝一套短劇，除了幕前演出，團隊的製作過程，亦會一一盡現觀眾眼前。王祖藍的隊伍叫作「無限訓練班」，而節目的第三期其中一節由李子雄、王祖藍、張振朗、高海寧和王浩信主演短劇，劇中多幕都抽TVB水。



幾位演員合作演出短劇。（影片截圖）

王浩浩（王浩信飾）、張小朗（張振朗飾）、高小寧（高海寧飾）一開始在劇中是演員，唐平（李子雄飾）就是資深演員，而祖藍（王祖藍飾）就飾演導演。高小寧是港姐出身，媽媽是廣告商，隨時可以將導演王祖藍換走。之後唐平語重心長的對王浩信和張振朗說︰「想當演員，就像我一樣，導演讓你幹什麼就幹什麼，不求有功，但求無過，那你就可以安安穩穩的在TVB待上30年。」疑似借劇集講出在TVB的生存之道。

王祖藍在短劇中講到︰「雖然我做了TVB的高層，工資也不高的。」（影片截圖）

王祖藍扮過葫蘆娃。（影片截圖）

另一幕中，王祖藍與周潤發隔空對演《上海灘》，王祖藍借短劇講出自己的際遇，他說︰「雖然我做了TVB的高層，工資也不高的，你就我一個朋友嗎？（許文強︰為了留你，或者為了你自己，我們也要這麼做。）我的錢，也不是大風刮來的，我靠着扮葫蘆娃，一步一步做到TVB的高層，還有一大家人要養，文哥，這次我真的幫不到你了，你走吧。」搞笑之餘也疑似講出祖藍一步一步上位的心聲。

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