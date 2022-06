現年24歲的Kylie Jenner憑真人騷《Keeping Up With The Kardashians》而爆紅,因創立自家美妝品牌而登上《福布斯》名人收入榜首,成為最年輕的百萬富翁。一向喜歡在社交平台上載性感照得Kylie,今早在Instagram上載一張穿上裸體比堅尼的性感照,效果震撼網民眼球!

Kylie一向都喜歡在社交平台上載性感照。(IG圖片)

Kylie穿上裸體比堅尼效果非常震撼(IG圖片)

Kylie在照片留言寫道:「Free The Nipple」有大批網民都立即讚好,並留言指Kylie這件蠱惑的比堅尼引人遐想及非常性感,更有人表示驟眼看以為Kylie半裸上身。另外,「Free The Nipple」其實是一個以追求性別平等為訴求的社會運動,支持者認為社會上對於男性和女性的胸部及乳頭存在著雙重標準,允許男性在公開場合裸露胸部及乳頭,但不贊成女性裸露胸部及乳頭,令女性遭受社會的差別待遇。

