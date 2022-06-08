郭鋒為亡妻淡出幕前　難再投入拍劇：家庭係我人生中最大嘅得著

太太離世後 ，郭鋒曾嘆「感前路茫茫，不知道重點在哪里」，直到近年才走出陰霾。

現年70歲嘅資深演員郭鋒，自太太歐陽佩珊在2017年不敵癌魔離世後，開始淡出幕前。近日他接受「香港演藝人協會」訪問時，不難感受他仍然十分有「戲癮」，他甚至透露自己與無綫仍有兩部部頭約，但因為太太離世的關係，情緒大受影響，「埋唔到位，思潮太厲害，所以多謝無綫，唔好意思。好多都係太太嘅學生，佢哋好關心我，亦都好擔心我，初時我的確係跌咗落去（心情低落），而家講起都有啲酸酸哋……」說畢郭鋒眼濕濕揮手要求暫停拍攝，看似十分傷感。

郭鋒2016年重返無綫，但拍完《同盟》後，因情婚受到影響而淡出幕前。

郭鋒因拍攝《無語問蒼天》而認識了歐陽佩珊，二人於1977年結婚，婚後經常形影不離，十分恩愛，他在訪問中提到「其實一個人嘅生命價值，睇你點睇，有啲事業為重，有啲家庭為重，家庭係我人生中最大嘅得著，好幸運，而事業令到我認識咗我太太，呢個係天意一個安排。」

離到太太離世，郭鋒依然十分傷感‧（影片截圖）

訪問中，郭鋒提到入行前曾考了第五期國泰電懋電影公司，就喺佢準備簽約之際，公司因老闆遇上意外而重組，其後他報考無綫第一期藝員訓練班，正式入行。加入無綫第二年，郭鋒過檔麗的，他表示：「嗰陣時每兩年一期，喺第二年之後，麗的需要人，高亮叔靜靜雞打畀我，約我出去傾，傾好咗喇，梗係唔講畀無綫知啦......呢啲嘢唔奇怪，哈哈，唔續約（無綫），就跳咗過去麗的，點知不約而同有3個『叛徒』，我、許紹雄、劉緯民，大家都喺嗰邊（麗的）出現。」從影多年，郭鋒認為自己仍有很多不足之處：「冇滿意㗎，如果你覺得嗰套係代表作，你就會停留喺嗰度，應該要繼續去鑽研，點樣令演戲有藝術性，演戲係有深度。」