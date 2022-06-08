王浩信連食40日沙律張振朗苦練普通話　TVB組惜敗網民狠批不公

王祖藍在今年年初率領王浩信、高海寧（高Ling）及張振朗到內地北上交流，並一起參與東方衛視綜藝節目《開播！情景喜劇》。在最新一期節目中，他們聯同李子雄組成「無限訓練班」，以處境劇的形式拍攝短劇，由劇本構思、介紹劇情、開拍籌備，直至正式演出，一眾台前幕後在每個環節都落足心機，可惜最後仍以3分之差輸給了小沈陽團隊的《瀋陽這一家》，未能率先晉級，要進入待定席當中。



王祖藍、王浩信、高海寧（高Ling）、張振朗及李子雄組成的「無限訓練班」未能率先晉級。（影片截圖）

王祖藍及王浩信作為「無限訓練班」的代表向四位評審「Sell橋」，他們更特別準備了PPT講解，準備充足。（影片截圖）

在提案環節中，王祖藍及王浩信作為「無限訓練班」的代表向四位評審「Sell橋」，他們更特別準備了PPT講解，準備充足，獲得評審一致讚賞。一眾演員在劇中要以普通話講對白，對於普通話不精的張振朗來說，可謂是一大挑戰，但他亦下了不少苦功，有工作人員曬出王浩信及張振朗的筆記，可見張振朗在劇本上標滿密密麻麻的拼音，據知他每日都努力練習普通話，在綵排時更意外受傷，但他都堅持負傷上陣。而王浩信的學習筆記亦記錄了他對劇本的理解，此外，為了劇中一段約3秒的騷腹肌鏡頭，王浩信在隔離期間密密操肌，更連續食了40日沙律，相當敬業！

為了劇中一段約3秒的騷腹肌鏡頭，王浩信在隔離期間密密操肌，更連續食了40日沙律，相當敬業！（影片截圖）

有工作人員曬出王浩信及張振朗的筆記。（微博@claireeee_）

雖然「無限訓練班」要在現場舞台上呈現演出，但他們未有受場地條件局限，短短一段劇集合了爆破動作、夢中奇遇、長鏡頭拍攝等，大膽又創新，可惜在最後評審打分時，《無限訓練班》以23分不敵獲得26分的《瀋陽這一家》，最終小沈陽團隊可直接晉級，而「無限訓練班」只能進入待定席。對於賽果，不少網民都為TVB組抱不平，紛紛在微博洗版式留言，狠批不公：「這期大大的黑幕」、「竟然投給小沈陽這種老掉牙的題材」、「這些評審都不配」、「所謂的專家眼光狹窄」。不過即使今次TVB組未能進入「上位區」，但並不是被淘汰，接下來還有機會與其他組PK！

《無限訓練班》以23分不敵獲得26分的《瀋陽這一家》。（影片截圖）

據知開場的Q版畫出自王浩信手筆。（微博圖片）

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