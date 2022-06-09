「重慶綺夢」無懼被封「豬扒佳麗」：覺得罵我開心可以繼續罵我

林作早前因在社交平台發表「港姐豬扒論」，引來TVB方面發出律師信指他涉及誹謗，要求他收回言論及道歉，否則會採取進一步法律行動。不過林作就似乎「冇有怕」，不但在首輪面試當日到現場踩場，更揚言已鎖定了一位心水人物，就是有「重慶綺夢」之稱的佳麗Atlantico，並指若對方入圍複選的話，「願以大局為重，以和為貴，鄭重道歉，並連連稱讚TVB之眼光。」日前Atlantico接受上屆落選港姐江婉穎（Wynn）訪問時，大方面對網民的負評，更自認是豬扒！



有「重慶綺夢」之稱的佳麗Atlantico自認是豬扒。（影片截圖）

江婉穎（Wynn）曾在去年參選港姐。（視覺中國）

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來自重慶的Atlantico在首輪面試日以紅色連身裙上陣，她在面對傳媒時完全不怯場，更大方擺Pose影相，自信十足，但就有不少網民狠批她「撈味」甚濃，她在接受訪問時就坦言有點介懷：「其實呢人人都不愛被罵得那麼慘，但是呢出現在娛樂板塊，能讓人開心一下也是ok的。」對於被歸類為「豬扒佳麗」，Atlantico就表示：「其實本來我好有自信的，但是有時候看見自己的一些圖啊，真的是豬扒呀，牛扒都不算！其實他們都好有意思，有一些報告我自己看了都會笑，如果大家覺得罵我開心呢，可以繼續罵我，然後支持我的朋友們呢，也請不要上火，love and peace. 」

來自重慶的Atlantico在首輪面試日以紅色連身裙上陣，她在面對傳媒時完全不怯場，更大方擺Pose影相，自信十足。（資料圖片）

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今年24歲的Atlantico因嘴角有粒銷魂癦而被戲稱為「重慶綺夢」，但她就自言比不上原裝綺夢，更自爆曾經想脫癦，但最後決定保留：「今年我去看黃大仙的大師，人家說這顆痣真的好旺財，今年就開始走大運，走30年，好開心。」不少網民都大讚Atlantico回答問題大方得體，EQ高，但最後Atlantico未能入圍複選。

林作力撐「重慶綺夢」。（IG@jolamchok）